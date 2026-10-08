„Igazán szánalmas” – kommentelte Magyar Péter a Fradi ultráknak, akik bosszút akarnak állni Kálnoki-Kiss Attilán

A Fradi Ultras 1899 Facebook-oldal arra szólította fel a Ferencváros ultráit, hogy álljanak bosszút Kánoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkáron. Az ultrák azért támadják Kálnoki-Kisst, mert azt ígérte, kivizsgálják a Fradiváros-projektben eltűnt milliárdok sorsát.

„Kálnoki-Kiss Attila fia a Soroksárban sportol. Kálnoki bosszút akar állni rajtunk, álljunk bosszút mi rajta. Ki kell rúgni a fiát onnan!”

A poszt alatt Magyar Péter is megjelent. A miniszterelnök azt írta, „bárki is írta ezt a posztot, igazán szánalmas. Erkölcs, erő, egyetértés...”

Kálnoki-Kiss Attila Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

A Fradi Ultras 1899 már szeptember elején is támadta a sportért felelős államtitkárt. Akkor piszoárban helyezték el a politikus képét, majd levizelték. Kálnoki-Kissen kívül Kele János sportújságíró, Németh Zoltán Lajos, a Ferenczvárosi C-közép elnevezésű blog szerzője és az öt éve elhunyt újságíró, Murányi Marcell fotója is a piszoárokba került. Az ultrák az egyik meccsen „ha bántod a Fradit, halott leszel” feliratú molinóval is üzentek a klub kritikusainak.