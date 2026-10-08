Koccant a taxissal, el akart hajtani, mire a taxis felugrott a motorháztetőre, és kapaszkodva jött vele 100 métert

Több mint 100 méteren át vitte a motorháztetőn kapaszkodó taxist egy nő Budapest belvárosában október 6-án, az esetről videó készült. Az egész egy koccanással kezdődött, ami után a két sofőr félreállt, hogy megbeszéljék az ügyet, mire a nő hirtelen visszaszállt a kocsiba, és el akart hajtani.

Az RTL Híradó elérte a videót készítő férfit, aki azt mondta, először azt hitte, filmforgatás zajlik az Üllői úton. A taxi utasa szerint a nő el akarta ütni a taxist, a férfi pedig félelmében ugrott fel az autóra. A rendőrség közúti veszélyeztetés miatt indított nyomozást, a férfit kórházba vitték megfigyelésre, de komolyabb baja nem lett.