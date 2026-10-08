Kubatov Gábor a miniszterelnök oldalára állt a Fradi-ultrákkal szemben

Magyar Péter után Kubatov Gábor is reagált a hírre, miszerint a Ferencváros ultrái bosszút akarnak állni Kánoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkáron, és ki akarják rúgatni a fiát a Soroksárból.
A Ferencváros elnöke azt írta, az utóbbi időben először, de egyetért a miniszterelnökkel. Egy gyerek ugyanis nem felelős a szülei tetteiért, és a sportban nincs helye annak, hogy valakit a családja miatt érjen hátrány. „Ezért természetesen Zsomborral szemben semmilyen lépést nem fogunk tenni, és megkérem az ultrákat is, hogy mellőzzenek minden ilyen fajta megnyilvánulást!”
Az ultrák bosszúra felszólító bejegyzését Magyar Péter korábban szánalmasnak nevezte.
A Fradi Ultras 1899 már szeptember elején is támadta a sportért felelős államtitkárt. Akkor piszoárban helyezték el a politikus képét, majd levizelték. Kálnoki-Kissen kívül Kele János sportújságíró, Németh Zoltán Lajos, a Ferenczvárosi C-közép elnevezésű blog szerzője és az öt éve elhunyt újságíró, Murányi Marcell fotója is a piszoárokba került. Az ultrák az egyik meccsen „ha bántod a Fradit, halott leszel” feliratú molinóval is üzentek a klub kritikusainak.
Az ultrák ki akarják rúgatni az államtitkár fiát a Soroksárból.
Egy igen régi rigmust is sikerült az aktuális helyzethez igazítaniuk, legalábbis szerintük.