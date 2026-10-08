Kubatov Gábor a miniszterelnök oldalára állt a Fradi-ultrákkal szemben

Magyar Péter után Kubatov Gábor is reagált a hírre, miszerint a Ferencváros ultrái bosszút akarnak állni Kánoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkáron, és ki akarják rúgatni a fiát a Soroksárból.

A Ferencváros elnöke azt írta, az utóbbi időben először, de egyetért a miniszterelnökkel. Egy gyerek ugyanis nem felelős a szülei tetteiért, és a sportban nincs helye annak, hogy valakit a családja miatt érjen hátrány. „Ezért természetesen Zsomborral szemben semmilyen lépést nem fogunk tenni, és megkérem az ultrákat is, hogy mellőzzenek minden ilyen fajta megnyilvánulást!”

Kubatov Gábor Fotó: Németh Dániel/444

Az ultrák bosszúra felszólító bejegyzését Magyar Péter korábban szánalmasnak nevezte.

A Fradi Ultras 1899 már szeptember elején is támadta a sportért felelős államtitkárt. Akkor piszoárban helyezték el a politikus képét, majd levizelték. Kálnoki-Kissen kívül Kele János sportújságíró, Németh Zoltán Lajos, a Ferenczvárosi C-közép elnevezésű blog szerzője és az öt éve elhunyt újságíró, Murányi Marcell fotója is a piszoárokba került. Az ultrák az egyik meccsen „ha bántod a Fradit, halott leszel” feliratú molinóval is üzentek a klub kritikusainak.