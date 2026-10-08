Kubatov Gábor és Deutsch Tamás közösen tiltakozik a törvénytervezet ellen, amellyel kirúgnák őket a klubelnöki pozícióikból

A sportvezetői tilalmi rendszerről szóló törvénytervezet haladéktalan visszavonását követeli Kubatov Gábor, a Ferencvárosi TC, és Deutsch Tamás, az MTK Budapest elnöke. Magyar Péter szeptember 18-án jelentette be, hogy a jövőben új, szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a magyar sportban, mert „a fideszes politikusok hűbérbirtokukként kezelték a sportszövetségeket”.

Két új jogszabály lesz a személyi összeférhetetlenségről és egy 4 éves sportvezetői kizárás, ha súlyos támogatási szabálytalanság van.

Kormánytag, miniszteri biztos vagy helyettes államtitkár, illetve parlamenti képviselő vagy polgármester nem tölthet be ilyen pozíciót 500 főnél több sportolót igazoló sportszervezetben. Politikai vagy állami tisztségről lemondás után négy évig nem is ülhetnek át.

Így az új jogszabály vonatkozna Kubatovra és Deutschra is, előbbi pártigazgató és országgyűlési képviselő volt, utóbbi jelenleg is a Fidesz EP-képviselője.

Kubatov Gábor a Fidesz kongresszusán 2023. november 18-án. Fotó: Németh Dániel/444

„Sportegyesületeinkből számos sporttársunk emelte már fel a szavát a sportvezetői tilalmi rendszerről szóló elfogadhatatlan törvényjavaslattal szemben. Olimpikonok, más kiváló sportolók, edzők, sportvezetők és szurkolók álltak ki közösségeikért. A magyar sportcsalád ismét megmutatta az erejét. A pályán ellenfelek, de a közös értékeink védelmében egymás társai vagyunk” – olvasható a két klubelnök közleményben.

Deutsch Tamás a kormánypártok országjárásának tiszacsegei fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 16-án. Fotó: Derencsényi István/MTI/MTVA

„A sport ügyeiről a pályán és azon kívül is a sportcsaládoknak van joguk szabadon dönteni. Ezt az önállóságot akarja most elvenni a hatalom” - írják. Szerintük a tervezet súlyosan sérti az Alaptörvényt, és haladéktalanul vissza kell vonni.

„Az egyesülési szabadság a sportegyesületek működésének alapja. Ez a jog nem ér véget a klubok megalapításával: magában foglalja a közösségeink vezetőinek szabad megválasztását is. A törvénytervezet ráadásul már megválasztott vezetők eltávolítását kényszerítené ki. Korábbi és jelenlegi, jogszerűen betöltött közéleti tisztségekhez utólag négyéves eltiltást is kapcsolna. A javaslat ezzel sérti nemcsak a jogbiztonságot, de a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát is” – tiltakozik Kubatov és Deutsch.