Pályázaton keresnek vezetőt Lázár János volt ménesbirtokának élére

Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős Minisztérium pályázatot írt ki a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. vezérigazgatói tisztségére. A mezőhegyesi cég korábbi tulajdonosa Lázár János alapítványa volt.

A pályázatra olyan személyek jelentkezhetnek, akik felsőfokú agrár vagy közgazdász szakképzettséggel és legalább ötéves vezetői gyakorlattal rendelkeznek. A jelentkezéseket október 22-ig várja a minisztérium.

Bóna Szabolcs agrárminiszter júliusban videóval jelentkezett a ménesbirtokról. Akkor azt mondta, hogy számos fejlesztés példaértékű, de folyik egy „megalomán” luxushotel-építés, aminek „funkcióját tekintve” semmi köze sincs a ménesbirtok portfóliójához. Ezzel a 3,5 milliárd forintra drágult Nonius luxushotelra célzott.

Bóna arról is beszélt, hogy a mezőhegyesi beruházás akkori formájában a problémás állami projektek mintapéldája, ezért a fejlesztést át kell alakítani. Azt mondta, a ménesbirtok jövőjét az oktatási és a mintagazdasági tevékenységnek kell jellemeznie, nem a luxusturizmusnak.