Tiltott versenykorlátozó megállapodás gyanúja miatt vizsgál menzacégeket a GVH

Versenyfelügyeleti eljárást folytat a közétkeztetés piacán a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tiltott versenykorlátozó megállapodás gyanúja miatt – írja a HVG. Egyelőre nem ismert, melyik cégeket érinti a vizsgálat.

A GVH megerősítette a lap értesülését, de az eljárás eredményességére hivatkozva további részleteket nem közölt. A hivatal azt is jelezte, hogy parkfenntartási ügyben nem folytat vizsgálatot, és ilyen tárgyú jelzést sem kapott.

Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

A HVG szerint a bejelentés a versenytörvény azon rendelkezésének feltételezett megsértéséről szólt, ami tiltja a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célzó, illetve ilyen hatással járó megállapodásokat és összehangolt magatartást. Kartellmegállapodásnak az minősül, ha több vállalat olyan összehangolt tevékenységet folytat, ami által akadályozza a gazdasági versenyt és más érintettet károsít.

Az elmúlt években több közétkeztetési tender kapcsán is felmerült, hogy túlárazott szolgáltatást nyújtanak egyes közétkeztetési cégek, a döntéshozókat pedig korrupciós pénzekkel veszik rá a közbeszerzések befolyásolását. A piaci szereplők szerint az is gondot okoz, hogy néhány tőkeerősebb cég alacsony árakkal próbálja ellehetetleníteni a kisebb vállalatokat, ezzel pedig azt érik el, hogy kisebb lesz a konkurencia.

A közétkeztetési piacot a nemrég létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal is vizsgálja. A hivatal korábbi közleménye szerint felmerült a gyanú, hogy az önkormányzati parkfenntartási és közétkeztetési közbeszerzések nyertesei politikusokat vesztegettek meg azért, hogy tartósan megkapják a megbízásokat.

A HVG szerint több önkormányzat már változtatni próbál a közbeszerzési gyakorlatán: a nagy csomagok helyett több kisebb pályázatot írnak ki, hogy több vállalkozásnak legyen esélye elnyerni a munkákat.