A falubusszal vitte vacsorázni az ismerőseit, saját tévéjét pedig túlárazva adta el az önkormányzatnak egy zalai polgármester

Vádat emelt a Lenti Járási Ügyészség egy zalai község volt polgármestere ellen, aki magáncélra használta a település falubuszát, saját használt okostévéjét pedig túlárazva vetette meg az önkormányzattal. A két ügyben összesen 75 572 forint vagyoni hátrányt okozott a településnek.

Az ügyészség közleménye szerint az ötven év körüli nő a 2019-es önkormányzati választások után 2024. szeptember 30-ig volt polgármester. A község a Magyar Falu Programban elnyert támogatásból vásárolta a kisbuszt, amit kizárólag a falugondnok használhatott a feladataihoz, többek között étkeztetéshez, házi segítségnyújtáshoz és gyerekek szállításához. Távollétében a polgármester helyettesítette.

A kép illusztráció. Fotó: Mészáros János/MTI/MTVA

A vádirat szerint a nő a szabályokat megszegve négy alkalommal – 2021 őszén kétszer, majd 2022 nyarán újabb kétszer – barátait és ismerőseit vitte a busszal vacsorázni, illetve kirándulni. Az ehhez felhasznált üzemanyag 15 572 forintba került az önkormányzatnak.

Az ügyészség szerint 2023 őszén, az önkormányzat vendégházának berendezésekor a saját, 80 ezer forint értékű használt okostévéjét 140 ezer forintért adta el a településnek. Az ügyletbe bevonta egy barátnőjét is: az adásvételi szerződésben valótlanul őt tüntették fel a készülék tulajdonosaként. A polgármester ezt a szerződést nyújtotta be a hivatal ügyintézőjének, hogy az önkormányzat a barátnőjének utalja a vételárat.

A televízió túlárazásával okozott 60 ezer forintos vagyoni hátrány és a magánutak üzemanyagköltsége a nyomozás során nem térült meg. A volt polgármestert hűtlen kezelés és hamis magánokirat felhasználásával vádolják.