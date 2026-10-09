A kerületi polgármesterek szerint már a főpolgármester aktív részvételével folytatódik az önkormányzatok kivéreztetése

POLITIKA

A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) rendkívüli közgyűlésének összehívására szólította fel nyolc kerületi polgármester Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy megtárgyalhassák a szervezet jövőjét, továbbá a főpolgármester és a kormány paktumát. A polgármesterek szerint az önkormányzati autonómiával összeegyeztethetetlen, hogy a kerületi önkormányzatok és a budapestiek életét alapvetően érintő pénzügyi döntéseket az érintettek megkérdezése nélkül hozzák meg, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának október 1-jei ülésén hozott határozatok előkészítése során mégis ez történt. Például a parkolási bevételeket a Főváros elvenné a kerületekről.

Az erről szóló nyílt levelet Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere, Baranyi Krisztina ferencvárosi, László Imre újbudai, Pikó András józsefvárosi, Rózsa András zuglói, Soproni Tamás terézvárosi polgármester, valamint Szaniszló Sándor, Pestszentlőrinc-Pestszentimre és Tóth József, a XIII. kerület polgármestere írta alá.

Soproni Tamás terézvárosi polgármester, Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere, Pikó András józsefvárosi polgármester, Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester, László Imre újbudai polgármester, Tóth József, a XIII. kerület polgármestere és Rózsa András zuglói polgármester
Fotó: Niedermüller Péter/Facebook

Úgy látják, hogy Karácsony Gergely a fővárosi önkormányzat vezetőjeként „a kerületek háta mögött olyan paktumot kötött a kormánnyal, amelynek értelmében a szolidaritási hozzájárulás rendszere változatlan marad, miközben a kerületi önkormányzatoktól ellentételezés nélkül elvennék a parkolásból származó bevételeiket”. Szerintük ennek a döntésnek az árát a kerületekben élő budapesti lakosok fogják megfizetni. A polgármesterek felszólítják a főpolgármestert mint a BÖSZ elnökét, hogy azonnal hívja össze a szövetség rendkívüli közgyűlését, ahol döntést hozhatnak annak jövőjéről is.

„A BÖSZ alapszabálya kimondja, hogy a szervezet célja a fővárosi és kerületi érdekek hatékony érvényesítése a mindenkori kormányzat felé. A BÖSZ elnöke ennek nyilvánvalóan az ellenkezőjét tette, aminek a következményeit rendkívüli közgyűlés keretében szükséges megtárgyalni.” Emellett felszólították Karácsony Gergelyt, hogy vizsgálja felül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsán kötött megállapodást és álljon el a kerületi önkormányzatok parkolási bevételeinek elvonásától.

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A kerületi polgármesterek szerint Karácsony Gergelynek az önkormányzati szövetség elnökeként és a budapestiek választott vezetőjeként a kormányzattal folytatott tárgyalásain kötelessége fellépni a kerületeket terhelő szolidaritási hozzájárulás eltörlése vagy legalább tarthatatlan mértékének érdemi csökkentése érdekében is. A nyolc kerületi polgármester levele szerint sajnálattal tapasztalják, hogy „immár a főpolgármester aktív részvételével folytatódik az önkormányzatok kivéreztetése”.

„Az Orbán-rendszerből ismert módszerekkel, statáriálisan büntető pénzelvonásokkal. A legutóbbi országgyűlési választás után azt reméltük, hogy ezt a világot végre magunk mögött hagyhatjuk. Szeretnénk, ha végre nem arról szólna a következő évi költségvetés tervezése, hogy hogyan éljünk túl, hanem arról, hogy miként fejlesszük a közös otthonunkat, Budapestet!” - írták. (MTI)

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