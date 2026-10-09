Az Instagram még egy cézársalátás poszthoz is a Creed egyik számát ajánlotta, kiderült, hogy egy hiba miatt

Az Instagram elismerte, hogy hiba csúszott a zeneajánló rendszerébe, ezért kínálgatta a felhasználóknak a Creed zenekar „Higher” című slágerét szinte bármilyen poszthoz – írja a CNN.

A felhasználóknak az tűnt fel, hogy az Instagram szinte bármilyen képhez vagy videóhoz az amerikai rockzenekar 1999-es slágerét javasolja aláfestésnek: kutyás fotóhoz, családi grillezéshez, naplementéhez, sőt még egy cézársalátához is.

„Az Instagram nagyon akarta, hogy a cézársalátáról posztolt képemhez hozzáadjam a Creed »Higher« című számát… majdnem beadtam a derekam”

– írta egyikük az X-en.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

A jelenség összeesküvés-elméleteket is szült.

„Bizonyítani nem tudom, de eléggé biztos vagyok benne, hogy a Creed fizet a Metának azért, hogy minden Instagram-sztorihoz a »Higher« című számukat ajánlja” – írta egy felhasználó augusztusban. Egy másik szeptemberben arról számolt be, hogy miután kiposztolta a saját tapasztalatát, kiderült, mások is ugyanezt látják. „Úgy érzem, valami nagy összeesküvést göngyölítek fel” – fogalmazott.

Az Instagram szóvivője csütörtökön közölte, hogy a dal egy technikai hiba miatt bukkant fel ilyen gyakran az ajánlások között.

„Utánanéztünk, és azt találtuk, hogy ezt a dalt a tervezettnél több embernek ajánlja a rendszer”

– közölte. Hozzátette: folytatják a vizsgálatot, és dolgoznak a hiba javításán.

Az Instagram elvileg a korábban használt zenék és a kiválasztott fotón vagy videón látható tartalom alapján is mérlegeli, milyen dalokat ajánljon. A Creed az ezredfordulón a világ egyik legnépszerűbb zenekara volt, a „Higher” pedig állandóan szólt a rockrádiókban.

A felhasználók Soulja Boy „Turn My Swag On” című számának gyakori felbukkanását is szóvá tették, az Instagram szerint azonban ennek más a magyarázata. „Az, hogy a Soulja Boy-számot ajánlja a rendszer, nem hiba, ez tényleg népszerű az Instagramon” – közölte a szóvivő.