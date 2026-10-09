Helyreigazítás

„Szembenézés a NER-rel, ismerkedés a piaccal – így építenék fel a posztfideszes sajtót a lakájmédia árvái” címmel megjelent cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy Megadja Gábor részt vesz a megújuló Reakció internetes kiadvány újraindításában. A valóság ezzel szemben az, hogy Megadja Gábor sem a lap munkatársaként, sem tulajdonosként, sem egyéb módon nem vállal szerepet a Reakció internetes kiadvány működésében.