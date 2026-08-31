Szembenézés a NER-rel, ismerkedés a piaccal – így építenék fel a posztfideszes sajtót a lakájmédia árvái

„Mészáros, Tiborcz, etc. mi a faszomat csináltál a pénzeddel, lumpen geci?” – sommázta a polgári-konzervatív sajtó helyzetét nagyjából négy hónappal a Fidesz választási veresége után Trombitás Kristóf, a Megafon korábbi tagja, aki jelenleg főállású Facebook-felhasználóként tevékenykedik. Nemcsak hazánk legaranyosabban karlendítő nemnácija maradt munka nélkül, amikor a leszavazott NER udvartartásához tartozó médiavállalkozók tömeges leépítésekbe kezdtek. A Mandinertől egy szuszra tettek ki hatvan embert, a Pesti Srácoktól az összeset, a MediaWorks közel kétszáz munkavállalótól szabadult meg. Korábban Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya még higgadtabb hangvételű nyílt levélben kérték arra „a magyar nagytőke jobboldali értékeket fontosnak tartó képviselőit”, akik (vigyázat, az évtized eufemizmusa következik!) a „magyar vállalatok preferálásának korábbi kormányzati programja révén” gazdagodtak meg, hogy mecénásként finanszírozzák a NER-sajtó további működését.
Érdemi válasz akkor sem érkezett a nyilvánosságban a Mészáros–Tiborcz-féle köröktől – akik a választások óta inkább a vagyonkimentéssel foglalkoznak –, és valószínűleg Trombitás kirohanása sem fogja most megütni az ingerküszöbüket. Ám a pártkatonák nem adták fel a reményt úgy sem, hogy a párt is elkezdett szétesni alóluk. Április óta csak úgy sorjáznak az exlakájmédiás arcok új projektjei, akiknek most nemcsak a piaci alapú tartalomgyártás számukra ismeretlen és ijesztő világával kell megküzdeniük, hanem gyakran egymással is. Például
Nem szégyen, ha egyelőre nehezen igazodunk ki ebben a teljesen újféle, kifejezetten szórakoztató úton haladó ex-NER-es nyilvánosságban – már csak azért sem, mert a korábbi gyakorlattal ellentétben tartalmaikat nem tudják a világ pénzéből hirdetni a közösségi médiában, így könnyebben elveszhetnek a többi között. A szcénával kapcsolatban antropológiai jellegű érdeklődést mutató olvasóink számára most összeszedtük, kifélék-micsodák az új posztfideszes lapok, és mire számíthatunk tőlük.
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Atomvillanáshoz mérhető megvilágosodások történnek ezen a nyáron.
Kacsoh Dániel otthagyta a Mandinert, Kurucz Dániel interjút készített vele, erre jött Lentulai Krisztián meg Szakács István, és elszabadultak az indulatok.
Mintha megszűnt volna a központi (vagy bármilyen) irányítás, a fideszes influenszerek a ködben tapogatóznak, és különböző utakon keresik a kiutat a rémálmukból.
A fideszes influenszer a Facebookon aggodalmaskodott, mert „fejkendős nők és fekete férfiak” szálltak le egy buszról Fertőendrődön. A HÖOK megnyugtatta.
Mindenkit kirúgtak az egyik legputyinistább fideszes propagandaoldaltól, pedig rendszeresen túlteljesítettek. Szolidaritás helyett maximálisan indokolt a sztepptánc a moszkovita szennylap sírján.
„Azt a miniszterelnök mondta, ne higgyétek azt, hogy totálisan mindenki ugyanígy gondolja [a Fideszben].”
Akik ennek a kampánynak az alakítói voltunk, mindannyian viseljük a felelősséget a vereségért - írja a volt miniszter, aki 25 év után távozik a parlamentből. A Fidesz kampányának három fő arca, Orbán, Lázár és Szijjártó közül így már egyikük sem lesz az országgyűlés tagja.
„Az újság a könyörülő Istené, az olvasóié és az íróié” – írja Kohán, aki szerint most „perspektívával rendelkező, nem gúzsba kötött, stabil, józan és érdekes jobboldali újságot” akarnak csinálni „olvasók, kis- és nagybefektetők partnersége mellett”.
Az ATV-nek adott interjúban elismerte, hogy a Fidesz elvesztette meghatározó pozícióját a magyar belpolitikában. Nem Szentkirályi Alexandra lesz az új frakcióvezető, és nem hagyja ott a párt a parlamentet.
Az ember, akinek még a trieszti nyaralásán is az jut eszébe a reggeli fánkról, hogy Magyar Péter beszart: Lentulai Krisztián 50 évesen felért a csúcsra, és lassan le is veti magát róla.
Nem lesz többé parlamenti képviselő.
Bogár László eszmefuttatása hallatán még a Hír TV műsorvezetője is majdnem elnevette magát.
Negyvennyolcan maradtak a lapnál, „amíg Magyar Péter el nem foglalja”.
Korábban ismeretlen TikTok-tartalomgyártók és a Fidesz peremén mozgó influenszerek indították el a Dobbanjon mozgalmat, amely szombaton már országjárásba is kezd. Úgy beszélnek mint a Megafon, egyelőre azonban nem tudni, milyen forrásból finanszírozzák a működésüket. A képgenerálókkal azonban nem spórolnak: a mindent betakaró AI slopot „saját márkás termékként" árulják a rendezvényeken.
Megint.
A nemrég a Fidesz felkérésére is szónokoló Tóth Elizabeth szerint nem fog újraindulni Paks, mert az oroszok nem adnak uránt. A Paksi Atomerőmű szerint ez egyáltalán nincs így, ráadásul bőven van tartalék üzemanyag. A maroknyi tüntető azt is megtudta, van már valami, ami elhozza a feltámadást.
A KözTér műsorvezetője szerint Orbán Viktor szerencsétlen módon sajtózta halálra a Vadhajtásokat.
A NER bukása után úgy érzik, „megváltoztak a tartalomfogyasztási szokások”.
A rendőrség szerint a tiszás jelölt „kihívóan közösségellenes magatartást tanúsított”. Magyar Péter szerint ez közröhej.
Kedves polgári értékrendet valló patrióták! Mecénások! Olyan sokat loptatok, hogy lécci most finanszírozzátok ti a hazugságokat!
Csapásokat adnak, csapásokat kapnak, omladozik a szeretetország, a Fideszen és az Orbán-jobboldalon legalábbis mindenképpen, van, aki már az exkormányfőt sem tiszteli kellőképpen. Ki kit gyalázott le a héten a bukott állampártban?
Az esemény ChatGPT-vel generált flyerén ráadásul tévesen a nemzeti összetartozás napjának nevezték augusztus 20-át, ami valójában az államalapítás ünnepe.
A Megafon és Pesti Srácok műsorvezetőjéről, Trombitás Kristófról bukkant elő egy régi kép.
Mi folyik a Gólyában? Hol és hogyan konspirálnak a legveszélyesebb, legerőszakosabb hazai kommunisták? Egy elképesztően bátor jobboldali parodistacsapat utánajárt. Erre lépjetek, komcsik!
Ez gyakorlatilag a teljes likvid vagyon, csak annyit hagytak a bankszámlán, ami 2-3 havi bér kifizetésére elég. A cég szerint nincs itt semmi látnivaló, csak osztalékot fizettek ki.
A Fidesz kampányfőnöke a parlamentből átül az Európai Parlamentbe, de a megboldogult PestiSrácok kirúgott főszerkesztője szerint „a tengernyi bűn nem járhat jutalommal”.