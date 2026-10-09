Litvánia katonákat küld az orosz határra

A litván hadsereg 100 katonát vezényel a kalinyingrádi orosz exklávéhoz közeli határszakaszra. Martynas Katelynas litván belügyminiszter azt mondta, így akarnak felkészülni az esetleges orosz mozgósítás elől menekülők növekvő számára.

Katelynas a hírszerzéstől kapott információk alapján arra jutott, hogy a határőrség nem tud minden veszélyt elhárítani, ezért a hadsereg segítségét kérte. Emlékeztetett rá, hogy nemrég Belaruszból, fegyveresek társaságában érkeztek menekültek a lett határhoz. A fegyveresek a határ felé lökdösték a menekülteket, megfenyegették a lett katonákat, majd átléptek Lettországba, ahol megrongáltak egy energetikai létesítményt és elloptak pár térfigyelő kamerát.

Katelynas azt mondta, régóta küzdenek az Oroszország és Belarusz felől érkező migrációval, de a Belarusszal közös határszakaszra egyelőre nem küldenek katonákat.

Szeptember közepén egyébként egy hatvanas éveiben járó orosz férfi átúszta az orosz-litván határfolyót, de a litván hatóságok visszaküldték Kalinyingrádba, mert nem találtak arra utaló információt, hogy a férfi veszélyben lenne Oroszországban.

A Nemenn folyó Litvánia és a kalinyingrádi exklávé határán Fotó: CHRISTINE OLSSON/TT News Agency via AFP

A Bloomberg információi szerint Észtország is bejelentette, hogy ha tényleg elindul a mozgósítás Oroszországban, akkor lezárják a közös határt. Emellett figyelmeztették az orosz kisebbség tagjait, hogy lehetőleg ne most látogassanak Oroszországba, mert besorozhatják őket. Vlagyimir Putyin tagadja, hogy mozgósítást terveznének. (via LRT)