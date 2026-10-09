Magyar Péter ismét távozásra szólította fel Windisch Lászlót, az Állami Számvevőszék elnökét

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Közös sajtótájékoztatót tart péntek délelőtt Magyar Péter és Vitézy Dávid a múlt hétvégi kihelyezett és az eheti szokványos kormányülés után. Magyar azzal kezdte, hogy üzent a közmédiának, ahol nem adják élőben a sajtótájékoztatót, helyette a Kisváros egyik epizódját ismétlik éppen. Mint mondta, „semmi nem áll távolabb tőle”, mint hogy beleszóljon a közmédia szerkesztésébe, de azért arra kérte az online közvetítés nézőit, hogy osszák meg a linket, hogy mások is értesülhessenek a kormány döntéseiről.

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Majd Pakssal kezdett, ahol még mindig nagyon alacsony a vízszint, és a fenékküszöb megépítése nélkül nem tudna jelenleg menni az erőmű, ami hatalmas gazdasági károkat okozna az országnak. Az építkezésben részt vett közel 1100 ember egyhavi bért kap majd meg jutalomként a védekezéséért végzett munkájukért.

Gazdaság

Második téma a kata és a vagyonadó, amivel kapcsolatban Magyar elmondta, hogy benne is volt a programjukban, és ugyan komoly lobbi zajlott a vagyonadó ellen, de ez nem számított. Statisztikákat is mutatott arról, hogy itthon főleg a fogyasztást terhelik az adózást, a vagyont alig, ezen akarnak most változtatni. Kitért arra is, hogy az egyszázalékos kulcs az egymilliárd forint fölötti részét érinti majd a vagyonnak, és a kormány a jövő évi költségvetésben nagyjából 200 milliárd forint bevételt vár ettől az új adónemtől.

A visszatérő katával kapcsolatban Magyar elmondta, hogy növelik a bevételi értékhatárt és felemelik az ellátási alapot, plusz juttatások járnak majd a kata mellé, és ismét lehet majd vállalkozásoknak is számlázni. A kata tételes adója 2013 óta változatlan volt, a mostani emelkedést 50 ezer forintról 100 ezer forintra a főfoglalkozásuaknál az indokolta, hogy így tudják növelni a katásoknak járó ellátási alapot. Magyar szerint az emelés ellenére is messze legkedvezőbb adózási forma lesz, és ezt majd bizonyítja, hogy mennyire sokan fognak átmenni ebbe az adózási formába. Kitért arra is, hogy az ekho esetében pedig bezárják a kiskaput, ami révén eddig a rengeteget kereső profi sportolók keveset kellett adózzanak.

Egészségügy

A 2027-es költségvetésben 500 milliárd forinttal nő majd a területre szánt forrás, ahogy ez szerepelt a programjukban is, ennek bejelentését már megelőlegezte a miniszterelnök pénteken annak ellenére is, hogy elmondása szerint jelenleg is zajlik még a költségvetés összeállítása.

Beszélt arról is, hogy Hegedűs Zsolt miniszter vezetésével elkezdték a várólisták csökkentésére irányuló programot, alapjaiban alakítják át a rendszert. A leghosszabb várólisták a csípő, - térdprotézis, és a szürke hályog műtéteknél vannak, ezért kísérleti jelleggel ezeken a területeken indítják el a programot. Jelentős reformokat terveznek az utánkövetés és a betegkommunikáció terén is, tette még hozzá, és ezeket a kérdéseket figyelembe fogják venni a finanszírozásnál is.

Egyéb dolgok

Magyar szerint novemberben kerülhet az országgyűlés elé a törvényjavaslat, ami eltiltaná a politikusokat a sportszövetségek vezetésétől. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy teljesen abszurd, ahogy fideszes sportvezetők most Rákosi-korszakot emlegetnek, szerinte nem Schmidt Máriától kéne ismereteket szerezniük a 20. századi történelemről.

EU-s források

Magyar után Vitézy Dávid is készült egy prezentációval, majd azzal kezdte, hogy az EU-s forrásoknak köszönhetően nem kell kiadásokat csökkentenie az államnak a beruházások terén, csak ezeket lehet uniós forrásokból finanszírozni.

Péntekre a legnagyobb magyar vasúti beruházásról, a déli körvasútról készült prezentációval a miniszter. Az európai teherszállítás szempontjából is fontos vasúti folyosó építkezése jelenleg is zajlik, ami szerinte valóban hasznos beruházás, ám az eddigi közbeszerzések esetében visszaélések gyanúja merült fel.

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

A beruházás jelenleg a felénél sem tart, legalább két évig kéne még folytatódjon. De olyan gyanú merült fel, ami az egész beruházást megkérdőjelezi: az Európai Bizottság ugyanis arról tájékoztatta a kormányt pár héttel ezelőtt, hogy a Mészáros-féle V-Híd lépései miatt eleshet a beruházás az összes uniós forrástól, mintegy 320 milliárd forinttól. A V-Híd ugyanis versenyelőnyre tett szert azzal, hogy összejátszott egy tervező céggel, amit később fel is vásároltak, ami miatt ki kellett volna zárniuk őket a közbeszerzésből a Bizottság szerint.

Ezt az ügyet az Európai Számvevőszék vizsgálta, 2026 januárjában jelezték is az Orbán-kormánynak, de ők nem közölték ezt a nyilvánossággal és feljelentést sem tettek. Vitézy Magyar kérdésére elmondta azt is, hogy a magyar Állami Számvevőszék sem tett információi szerint semmit az ügyben.

Magyar ekkor kitért arra, hogy ideje távoznia Windisch Lászlónak, az ÁSZ elnökének, már csak emiatt az ügy miatt is. De hozzátette azt is, hogy Windisch volt az is, aki szerint nem volt semmi látnivaló a Megafon pénzügyeiben.

Az Európai Számvevőszék vizsgálatából az is kiderült, hogy a tervezőcég által elkészített dokumentumokat a munka becsült értéke alapján a V-Híd már előre ismerhette.

Az előző kormány Vitézy elmondása szerint magyarázkodásokat küldött válaszul februárban, de az Európai Számvevőszék ezeket nem találta meggyőzőnek.