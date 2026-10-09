Nagy Mártonék 12,5 millióért béreltek magángépet, hogy eljussanak Brüsszelbe

A Pénzügyminisztérium belső átvilágítása során előkerült dokumentumok szerint Nagy Márton miniszter és delegációja több mint 12,5 millió forintért bérelt magánrepülőt, hogy Brüsszelbe és Bruges-be utazzon, jelentette be Boda Nikoletta, a minisztérium parlamenti államtitkára. A programban egy saját körben tartott felkészülés szerepelt, ám Boda szerint a szakmai program nem indokolta volna a külföldi tartózkodást.
Az államtitkár külön kiemelte, hogy Nagy Mártonék a Bruges és Brüsszel közötti 95–100 kilométeres távot is bérelt repülővel tették meg, pedig Boda szerint autóval gyorsabb lett volna. Ráadásul a miniszter a kiküldetés céljaként megjelölt ECOFIN-ülésen részt sem vett, hanem aznap hazautazott.
Arról a 444 korábban is írt, hogy Nagy Márton miniszter nem spórolt, ha közpénzből fizetett utazásokról volt szó: 2023 januárja és 2024 novembere között utazásai a szállás- és közlekedési költségekkel, valamint az esetenként vele tartó delegációk költségeivel együtt meghaladták a 132 millió forintot. A miniszter csak magángépekre több mint 60 millió forintot költött. Szinte mindenhol felső kategóriás szobákat foglaltak Nagynak volt olyan eset, amikor a miniszter szállása éjszakánként 1,7 millióba.
Orbán Viktor azt mondta, hogy amire nagyon kell pénz, arra mindig van. Nagy Márton luxusszállóira és magánrepülős utazásaira volt, két év alatt több mint százmillió forint. A 444 által kikért adatokból az is kiderül, hogy a miniszter az éjszakánként akár 1 milliósnál is drágább szállodák világában sem szégyell lehajolni a 40 eurós napidíjakért.