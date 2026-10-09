Nagy Mártonék 12,5 millióért béreltek magángépet, hogy eljussanak Brüsszelbe

A Pénzügyminisztérium belső átvilágítása során előkerült dokumentumok szerint Nagy Márton miniszter és delegációja több mint 12,5 millió forintért bérelt magánrepülőt, hogy Brüsszelbe és Bruges-be utazzon, jelentette be Boda Nikoletta, a minisztérium parlamenti államtitkára. A programban egy saját körben tartott felkészülés szerepelt, ám Boda szerint a szakmai program nem indokolta volna a külföldi tartózkodást.

Az államtitkár külön kiemelte, hogy Nagy Mártonék a Bruges és Brüsszel közötti 95–100 kilométeres távot is bérelt repülővel tették meg, pedig Boda szerint autóval gyorsabb lett volna. Ráadásul a miniszter a kiküldetés céljaként megjelölt ECOFIN-ülésen részt sem vett, hanem aznap hazautazott.

Arról a 444 korábban is írt, hogy Nagy Márton miniszter nem spórolt, ha közpénzből fizetett utazásokról volt szó: 2023 januárja és 2024 novembere között utazásai a szállás- és közlekedési költségekkel, valamint az esetenként vele tartó delegációk költségeivel együtt meghaladták a 132 millió forintot. A miniszter csak magángépekre több mint 60 millió forintot költött. Szinte mindenhol felső kategóriás szobákat foglaltak Nagynak volt olyan eset, amikor a miniszter szállása éjszakánként 1,7 millióba.