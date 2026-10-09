Nem talált különösebb szabálytalanságot a belügy vizsgálata az augusztus 20-ai tűzijáték közbeszerzése körül

Befejeződött a Belügyminisztérium belső vizsgálata az augusztus 20-i tűzijátékkal és a rendezvényekkel kapcsolatban, mivel a G7 cikke alapján felmerült, hogy előre lezsírozhatták, ki bonyolítsa le az állami ünnepségeket. A lap olyan leveleket ismertetet, ami alapján a megbízást elnyerő Hardrock Kft. vezetője, Besnyő Dániel már hetekkel a közbeszerzés kiírása és a Balásy Gyula-féle cégek kirúgása előtt Tisza-közeli emberekkel levelezett a feladatról, és adatokat kért az állammal papíron még szerződésben álló Lounge-tól. A Tisza korábbi rendezvényigazgatója, Zelcsényi Miklós az egyik levélben Radnai Márk kormánybiztosra hivatkozva kért információkat. Hadházy Ákos később bemutatta a leveleket, amikből látszott, hogy Radnai gyakran szerepelt a címzettek között. Radnai később ezekről azt mondta, hogy a leveleket nem olvasta, azokra nem válaszolt, tartalmukról a sajtóból értesült.

A Belügyminisztérium vizsgálóbizottsága (Retteghy András Tibor, közigazgatási államtitkár, Dargay Eszter jogi és koordinációs helyettes államtitkár és Gergyeni Zoltán vezető-kormányfőtanácsos) jelentésében a levelezéssel kapcsolatban arra jutott, hogy „a körülmények indokolták a helyzetfeltárás és az alternatívák előkészítésének párhuzamosságát. Egyszerre kellett tisztázni a korábbi szerződések alapján beszerzett termékek és elvégzett munkák további felhasználhatóságát, a még biztosítható forrásokat és az új program tartalmát. A sajtóban ismertetett, részben már a felmondást megelőző kapcsolatfelvételek a rendezvény megvalósíthatóságának felmérését ezért összeegyeztethetőnek tekinthetők. E levelezés hitelességének és teljes körű jogi megítélésének vizsgálatára nem terjedt ki a Bizottság hatásköre, ugyanakkor kizárólag ezekből nem vonható le olyan következtetés, hogy a nyertes kiléte előre eldőlt volna”.

Augusztus 20. – Besnyő Dániel és Kálmán Mátyás Forrás: YouTube

A Bizottság szerint a fő rendszerszintű hiba az egyetlen fővállalkozótól való túlzott függőség volt. A szervezés és az alvállalkozók finanszírozása a Balásy-féle Lounge Event Kft.-nél összpontosult, az államnak pedig nem volt azonnal igénybe vehető helyettesítő megoldása.

A függőség miatt egyetlen cég pénzügyi problémája az egész nemzeti ünnep megrendezését veszélyeztette. A jelentésben azt is részletesen ismertették, mit jelentett ez a függőség: a választások után hivatalba lépő kormány a programsorozatot már megkötött szerződésekkel vette át. A NER-es céggel kötött két keretszerződés együttes bruttó keretösszege 17 470 684 726 Ft volt (a 25 egyedi megrendelés értéke kerekítve bruttó 17,323 milliárd Ft).

Az eredeti fővállalkozó, a Lounge Event Kft. bankszámláinak korlátozása és az elmaradt alvállalkozói kifizetések miatt azonban a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) június 23-án arra jutott, hogy a cég a feladatot határidőben és szerződésszerűen nem képes teljesíteni, ezért a szerződéseket azonnali hatállyal felmondta (a Lounge Event Kft. a felmondást vitatta).

Azonban ezután fel kellett mérni, hogy a hátralévő időben, a már elvégzett munkák és eszközök felhasználásával egyáltalán lehetséges-e az ünnepség megtartására, és ha igen, az milyen elemekből álljon. A felmondástól az új közbeszerzés megindításáig 14 nap telt el, a szerződéskötéstől augusztus 20-ig pedig mindössze 36 nap maradt. A szükséges előkészítéssel együtt még gyorsított nyílt közbeszerzési eljárásra sem volt idő. Így kizárólag a rendkívüli sürgősségre alapított, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (HNT) alkalmazása jöhetett szóba. Ennek jogalapját a Közbeszerzési Hatóság elnöke vizsgálta és megalapozottnak találta.

Végül a HARDROCK Szolgáltató Kft., KulTechDesign Kft., Positive Adamsky Creative Kft. kérték fel ajánlattételre, de végül csak a Besnyő-féle HARDROCK tett ajánlatot, több ajánlat közötti árverseny nem alakult ki. A Belügyminisztérium jelentése kiemeli, hogy az áttervezett programra a HARDROCK Szolgáltató Kft.-vel kötött új szerződés módosított bruttó felső összege 4 047 109 000 Ft lett, ami a korábbi keretnek a negyedét sem éri el (a különbség bruttó 13 423 575 726 Ft). Azonban, hogy az eltérő tartalmú programok és a még nyitott elszámolások miatt ez a szám nem azonos a végleges megtakarítással. A megvalósításban közel kétszáz partner és alvállalkozó, valamint több mint ezer ember vett részt.

A Lounge Event Kft. korábbi megrendeléseiben meghatározott tételekre 18 százalékos ügyviteli díj rakódott. Az új szerződésben a szervezési feladatokat a megállapodott átalánydíjon belül kell ellátni, külön százalékos felár nélkül.

A vizsgálóbizottság hiányosságokat talált a döntések, a cégkiválasztás szempontjai és a költségbecslés dokumentálásában. A jelentés szerint sürgősség mellett is rögzíteni kellett volna, ki milyen javaslat alapján, miről döntött. Ezért a bizottság javasolta, hogy az NKOH elnöke az NRÜ bevonásával készítsen a működési modellre vonatkozó átalakítási javaslatot és ütemtervet. Az új modell erősítse az állami koordinációt és az érdemi versenyt, tegye lehetővé a szükséges szolgáltatások több vállalkozótól történő beszerzését és biztosítson jogszerű, gyors helyettesítést. Szükségesnek tartják a döntések és a költségbecslés átláthatóbb dokumentálását, valamint a vállalkozók teljesítőképességének folyamatos követését.

A Bizottság a régi és az új szerződések elszámolásának tételes egyeztetését is javasolja. Ellenőrizni kell a tényleges teljesítéseket és a pirotechnikai termékek felhasználását, meg kell határozni és vissza kell követelni a visszajáró előlegeket.