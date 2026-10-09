Újabb 166 milliárd forintnyi Eximbank-befektetés miatt tett feljelentést Kapitány István

Újabb két feljelentést tett összesen 166 milliárd forintnyi, az Eximbankhoz köthető befektetés miatt Kapitány István – jelentette be a gazdasági miniszter a Facebook-oldalán közzétett videóban. Az egyik ügyben egy Rogán Antalhoz köthető üzletember alapkezelő cége, a másikban a Tiborcz Istvánnal is üzletelő, szeptember közepe óta letartózatásban lévő Jellinek Dániel érdekeltsége érintett. Kapitány miniszter szerint az Eximbank átvilágítása nyomán eddig már közel 1300 milliárd forint értékű ügylet miatt tettek feljelentést.

Az első ügy az EXIM exportösztönző magántőkealapját érinti, amelybe a bank korábbi vezetése 56 milliárd forint közpénzt fektetett. Kapitány szerint ebből az EXIM jelenlegi értékelése alapján mindössze 22,5 milliárd forint maradt, vagyis a befektetett vagyon közel 60 százaléka, több mint 33 milliárd forint elveszett.

A miniszter szerint miközben az állam jelentős veszteséget szenvedett el, az alapot kezelő, Rogán Antalhoz személyes szálon kötődő Gubicza Ágoston cége egyre több pénzt kapott. Az alapkezelőnek 2025-ben már mintegy 1,4 milliárd forintot fizettek ki. Kapitány azt állítja, a könyvvizsgálói jelentések évek óta jelezték a veszteségeket, az EXIM korábbi tisztségviselői mégis jóváhagyták az alapkezelő tevékenységét, és nem kezdeményeztek változtatást.

A második feljelentés a Hungarian World State Financing Zrt. kötvényeinek megvásárlásáról szól. Az Eximbank több mint 110 milliárd forintért vásárolt kötvényeket a Jellinek Dánielhez köthető Indotek Csoport egyik vállalatától, Kapitány szerint megfelelő biztosíték nélkül. A tőke 80 százalékára az állam vállalt kezességet, vagyis ha a vállalat nem fizetett volna, a veszteség jelentős része az adófizetőket terhelte volna.

Kapitány azt mondta, az EXIM már az ügylet megkötésekor piaci és jogi szempontból is kockázatosnak minősítette a kötvényvásárlást. A Fidesz-kormány ennek ellenére határozattal írta felül a bank szokásos döntési rendjét, és felmentést adott az alól a szabály alól is, amely megtiltotta az Eximbank részvételét spekulatív ingatlanfinanszírozásban.

A gazdasági miniszter mindkét ügyben ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a Nemzeti Nyomozó Irodánál, hűtlen kezelés, hanyag kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt. Hangsúlyozta, a büntetőjogi felelősség megállapítása a nyomozóhatóságok feladata, a minisztérium minden dokumentumot átad.

„A magyar adófizetőknek joguk van tudni, mi történt a pénzükkel, és ki felel érte” – mondta Kapitány.

Az Eximbank átvilágítása nyomán már júliusban négy feljelentés történt, amelyek miatt hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást indított a Nemzeti Nyomozó Iroda.