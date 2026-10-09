Vizsgálja a Médiatanács Hajdú Péter interjúját, amit a szexuális erőszakkal vádolt ismerősével készített

A Médiatanács vizsgálatot rendelt el Hajdú Péter Horváth Józseffel készített interjújának ügyében. Ez volt az a zavarba ejtő interjú, amiben Hajdú több mint egy órán keresztül értetlenkedett azon, hogy miért akarja az ügyészség fegyházba küldeni a szexuális erőszakkal vádolt vállalkozót, ha az általa mutatott videók és üzenetek alapján szerelmi kapcsolat fűzte a kiskorú alkalmazottjához.

Polyák Gábor, a Médiatanács elnöke azt mondta a Népszabadságnak, elsőként azt kell tisztázni, hogy a kifogásolt szolgáltatás a Médiatanács hatáskörébe tartozó médiaszolgáltatásnak minősül-e. Azután meg kell vizsgáltatni abból a szempontól is, hogy történt-e jogsértés. Ha a vizsgálat elindulhat, akkor az emberi méltóság sérelme lehet az elsődleges kérdés, amivel foglalkozni kell.

Hajdú Péter és Horváth József Grafika: Kiss Bence/444

Hajdú szeptember végén készített interjút a 60 éves borász-vendéglátóssal, aki a vád szerint 2023-ban zaklatta az akkor 16 éves alkalmazottját. Az ügyészség minősített szexuális erőszakkal, zaklatással, személyi szabadság megsértésével és szexuális kényszerítéssel vádolja a férfit, és 14 év fegyházbüntetést kért rá arra az esetre, ha beismeri a bűnösségét és lemond a bírósági tárgyalásról. Hajdú a beszélgetés egy pontján azt mondta, elgondolkozott azon, hogy lehet, Horváth az áldozat.