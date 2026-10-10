2-ről 5 milliárdra emelték a környezetvédelmi bírságok felső határát, és nagyobb lesz a minimális büntetés is

Legutóbb a debreceni kínaí akkugyár kapott 10 milliós bírságot Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Magyar Péter miniszterelnök szeptember eleji ígéretének megfelelően megemelték a cégekre kivethető környezetvédelmi bírságok alsó és felső határát is. A miniszterelnök korábban azt moidnta, hogy az aránytalanul kis bírságoknak nincs nagy visszatartó erejük. A változások a péntek este megjelent Magyar Közlönyben olvashatók. Ennek megfelelően ezentúl a büntetésnek minimum el kell érnie a vállalkozás előző évi nettó árbevételének 0,5 százalékát, de legalább 5 millió forintot. Ez azonban csak a visszaesőkre érvényes. A magasabb büntetés előfeltétele, hogy a céget előtte ugyanazon okból már kétszer megbírságolják vagy hogy bármilyen környezetkárosítást kövessen el korábban. A lehetséges maximumértéket is megemelték, ez a 100 millió forint feletti éves forgalmú vállalkozások esetében 2-ről 5 milliárd forintra nő.