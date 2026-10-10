75 tonna szemetet szedtek ki a Dunából Szob és Dunaföldvár között

A kivételesen kicsi vízállást kihasználva két hónapon át gyűjtötték a szárazra került vagy láthatóvá vált hulladékot a Duna medréből a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai a szobi Ipoly-torkolat és a dunaföldvári híd közötti folyószakaszon. A 147,8 folyamkilométeren összesen 75 tonna szemetet találtak és ebbe a nagyobb roncsok nem számítanak bele, mert azon eltávolításához a vízügynek titokzatos okból nincsenek eszközei. Volt, hogy egy helyen 110 vashordót találka, de a sztárszemét a gumiabroncs volt: összesen 899 darabot szedtek ki a mederből, vagyis kilométerenként átlagosan hatot. Vagyis a Duna középső szakaszán átlagosan 167 méterenként hevert egy autógumi.

A két hónap alatt összesen közel 75 tonna hulladékot szedtünk ki a mederből, melyek között 899 db gumiabroncs (személygépjármű, tehergépjármű és traktor gumi vegyesen) volt. Szelektíven szétválogatva gyűjtöttük a hulladékot, melyet szeptember végén el is szállítottak.