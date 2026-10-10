„Az ellátórendszer összeomlott körülöttünk, egyszerűen nem volt már hova irányítani őket, nem volt kire mutatni, hogy oldjátok meg ezt a problémát”

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  • A hajléktalanellátásban szívesen foglalkoznának a hajléktalanokkal, de az évtizedek során leépült szociális ellátórendszer, a lakhatási válság és az egészségügyi rendszer túlterheltsége miatt rengeteg más feladatuk is van.
  • A jogszabályok és a finanszírozás még mindig egy olyan rendszerre épül, ami elvileg önellátásra képes embereknek ad átmeneti segítséget – a valóságban átlagban 8-10 évet töltenek az hajléktalanok a rendszerben, ahonnan nagyon kevés a kiút.
  • A problémahalmaz egy különösen súlyos területe a pszichiátriai beteg hajléktalanok ellátása: arányuk mostanra harminc százalék körülire nőtt a budapesti hajléktalanok között.
  • Az ellátás átalakulásának nehézségeiről a BMSZKI egyik pszichiátriai beteg hajléktalanokkal foglalkozó szállásán beszélgettünk az intézmény vezetőjével, Lengyel Krisztinával és Ország Dóra szociális munkással.
  • A háttérről és a lehetséges megoldásokról pedig a BMSZKI igazgatójával, Zakar Gergellyel és szakmai igazgatóhelyettesével, Breitner Péterrel beszélgetünk.

„A többi hajléktalanszállóhoz képest mennyire kell máshogy dolgozniuk a szociális munkásoknak a Kálvária szállón?” – tettem fel a kérdést Lengyel Krisztinának, az intézmény vezetőjének.

„Nálunk mindenféle pszichiátriai kórképpel megfordulnak, legyen szó skizofréniáról, depresszióról, pánikbetegségről. Más a valósághoz való viszonyunk. Vagyis ahhoz a valósághoz, ami a lakó szavaiból megjelenik. Helyén kell tudnunk kezelni.

A mai beköltözőnk például úgy mutatkozott be, hogy ő egy nőgyógyász főorvos, és akkor én gratuláltam neki ehhez az eredményhez.”

Lengyellel a közel ötven férőhelyes Kálvária Átmeneti Szállás egyik szobájában beszélgettünk, az ablakból látni lehetett a kétemeletes kis nyolcadik kerületi ház udvarát, ahol öt-hat bentlakó cigarettázott, sétálgatott fel-alá. Ők egytől egyig valamilyen szintű pszichiátriai ellátásra szorulnak, és ezen a szállón leltek ideiglenes otthonra, hiszen a Kálvária Átmeneti Szállás 2021-2022 óta mentális beteg hajléktalanok ellátására szakosodott – olyan nagyra nőtt ugyanis az arányuk a hajléktalan társadalmon belül. Ám ez nem mindig volt így.

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