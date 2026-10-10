Bemászott a tigris ketrecébe egy férfi egy angliai állatparkban, meghalt

Miska, hím szibériai tigris (Panthera tigris altaica) a Debreceni Állat- és Növénykertben 2014. február 7-én. Fotó: MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Meghalt egy férfi aki bemászott a tigris ketrecébe egy állatkertben Angliában. A férfire az állat rátámadott, a helyszínen életét vesztette. A tigrisnek nem lett baja, és nem jött ki a ketrecéből, mások nem kerültek veszélybe. Az nem világos, hogyan jutott be a férfi a ketrecbe.

A Sky News felvételein látszik az állatpark és a mentőhelikopter, amit a férfiért küldtek:

Az incidens a Yorkshire Wildlife Park nevű állatkertben történt. Az incidens miatt kiürítették és a hétvégére bezárták a dél-yorkshire-i állatparkot. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit. (via BBC)