Bóka János szerint a Fidesznek nincs miért bocsánatot kérnie a háborús szorongást keltő kampányáért

POLITIKA

„Bocsánatkérésre biztosan nem kell sort kerítenünk” - nyilatkozta Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője a Magyar Hangnak.

A kijelentést megelőző kérdés onnan indult, hogy a Fidesz nem tartozik-e bocsánatkéréssel például amiatt, mert azt mondták, hogyha nyer a Tisza, már viszik is a magyar férfiakat a frontra, az emberekben pedig ezt szorongást kelthetett.

„Bóka: A kampányok mindig erősen leegyszerűsített és kihegyezett üzenetekkel dolgoznak. Ez igaz volt a Fidesz választási hadjáratára, és a Tiszáéra is. A Tisza mondásai semmivel sem voltak szofisztikáltabbak, és távolabb is álltak a valóságtól, mint a Fidesz kampányüzenetei.

Magyar Hang: A Tisza nem ígért halált arra az esetre, ha nyer a Fidesz, önök viszont ezt tették, miközben gyerekek is szorongtak a háborúval kapcsolatos kormányplakátok miatt.

Bóka: Közvetlenül a választási időszak előtt a Fidesznek az volt az egyik fő üzenete, hogy a kormányváltás kockázatokkal jár. Teljesen megalapozott üzenet volt, hogy a Fidesz kormányzásának folytatása esetén sem katonai, sem politikai, sem anyagi szempontból nem kerül közelebb Magyarország az orosz–ukrán háborúhoz. Ezt a párt rendkívül erős vizuális képi eszközökkel jelenítette meg kampányában, de ennek a valóságtartalmát ez attól még nem írja felül.

MH: Tehát nincs miért bocsánatot kérniük?

Bóka: Már a kérdésfelvetés is azt jelenti, hogy a Fidesz–KDNP kormányzása bűnös, morálisan elítélendő, gonosz, eleve elhibázott politikai célokra irányuló kísérlet volt, amely valójában nem a közjót szolgálta. Ezeket a feltételezéseket visszautasítom, ebből következik, hogy bocsánatkérésre biztosan nem kell sort kerítenünk”.

A kampányban „Kisfiam azt álmodta, hogy Magyarországot megtámadta egy másik ország” címmel írtunk arról, hogy milyen hatások érhették a gyerekeket a kampányban, például a Szentkirályi Alexandra által megosztott videó miatt, amiben egy AI által generált kislánya várja vissza az apukáját a frontról, de hiába, mert agyonlövik.

A Magyar Hang interjújában Bóka beszél még arról is, hogy nem tudták megakadályozni annak a percepciónak a kialakulását, hogy az előző kormányzatok érzéketlenek voltak ezzel a gyermekvédelem területén, ez azonban nem felel meg a valóságnak, és Orbán Viktor sem hagyta cserben Hankó Balázst.

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Urfi Péter
POLITIKA