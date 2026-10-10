Egy évvel korábban megsejtette Rákay Philip, hogy a Hankook kibővíti a gumigyárát, másfél milliárdot keresett rajta tisztán, nyomozás indult

Rákay Philip Fotó: Németh Dániel/444

Hivatali kötelesség megszegésével elkövetett hivatali visszaélés. Ezen a címen nyomoz a BRFK Rákay Philip egyik cége, a Rácalmás Greendustry Projekt Zrt. gyanús rácalmási földvásárlásának ügyében.

A cég 2022. novemberében 42 hektáros területet vásárolt a rácalmási ipari parkban, a koreai Hankook gumigyár régóta ott működő üzeme mellett. Mit tesz isten, a magyar kormány és a cég egy évvel később, 2023. novemberében bejelentették, hogy jelentősen kibővítik a gyárkomplexumot. A koreaiak emiatt megvették a fideszes influenszer földjének egy részét, a másik felére pedig elővásárlási jogot szereztek. A cégnyilvántartás adatai szerint az egykori tévés műsorvezető cége ezen az egy tranzakción 1 milliárd 433 milliós adózott nyereséget könyvelhetett el.

A rendőrség azt gyanítja, hogy Rákay fülest kaphatott a Hankook bővtési terveiről.

Rájár a rúd Rákayra, szeptemberben a Petőfi-filmjének ügyében indult NAV-nyomozás költségvetési csalás gyanújával ismeretlen tettes ellen.

Rákay Philip 2024-ben bemutatott történelmi kalandfilmje a magyar filmgyártás történetének addigi legköltségesebb alkotása volt: a Nemzeti Filmintézet (NFI) 4,7 milliárd forintos állami támogatást ítélt oda a filmre, mely a gyártáshoz kapcsolódó 30 százalékos adókedvezménnyel együtt összesen 6,1 milliárd forintba került, de a hvg.hu szerint a költségek összesítésével már 7,022 milliárdos gyártási költséget kapott eredményként.

(via Telex)