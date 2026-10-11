A Financial Times cikke szerint Oroszország merényleteket tervez európai hadiipari cégek vezetői ellen

Nyugati titkosszolgálatok arra figyelmeztették az európai hadiipari cégek vezetőit, hogy Oroszország merényleteket tervez ellenük – ezt írja a Financial Times. A brit lap online kiadásának nyilatkozó titkosszolgák szerint az érintett cégek a figyelmeztetés hatására megerősítették a vállalatvezetés tagjainak személyi védelmét.

A cikk szerint a Kreml utasítást adott a szabotázsakciók és a hibrid hadviselés kiterjesztésére Európában, azért, hogy a következő hónapokban „végzetes mértékben meggyengüljön” Ukrajna támogatottsága. Ebben a tervben szerepelnek európai civilek elleni merényletek, amelyek eddig tabunak számítottak.

A Financial Times szerzői öt európai hírszerző szolgálat illetékeseivel beszélt, akik figyelmeztették a hadiipari vállalatok vezérigazgatóit és más vezető beosztású alkalmazottait, hogy orosz ügynökök célkeresztjébe kerültek. Kisebb cégek vezetőiről is szó van, különösen olyan vállalatok igazgatóiról, amelyek drónok vagy drónokhoz szükséges részegységek gyártásával foglalkoznak – idézte hírszerzési forrásait a Financial Times. A cikk szerint a lapnak több hadiipari vállalat vezetője személyesen is elmondta, hogy a biztonsági szolgálatok javaslatára az utóbbi hat hónapban megerősítette saját személyi védelmét.

Igor Kostyukov, a GRU igazgatója Szergej Lavrov külügyminiszterrel beszél. Fotó: ALEXANDER KAZAKOV/AFP

A Financial Times forrásai szerint a merénylettervek kidolgozása jórészt a GRU, vagyis az orosz katonai hírszerzés feladata. Arról írnak, hogy az ügynökeik szorosabbra vonták együttműködésüket a szervezett bűnözéssel, határokon átnyúló ügynökhálózatokat használnak, emellett különböző sejtek között osztják szét a felderítési, logisztikai, tervezési és végrehajtási feladatokat, felhagyva az online felületeken toborzott, pénzért dolgozó, majd „eldobható” egyéni ügynökök alkalmazásának gyakorlatával.

A Financial Timesnak nyilatkozó illetékesek szerint egyes esetekben már sikerült is aktív szakaszban járó merényletterveket felderíteni és végrehajtásukat megakadályozni. Más esetekben „gyanús tevékenységeket” észleltek, például azt, hogy egyesek figyelik a kiszemelt személyek napi otthoni és munkahelyi életvitelét. A lap által idézett nemzetbiztonsági források szerint az orosz tervek egyik fő eleme az, hogy a merényleteket nem is kell feltétlenül végrehajtani a kívánt cél elérése érdekében. Az egyik hírszerzési illetékes úgy fogalmazott, hogy az oroszok fő célja a lélektani hatás, „annak elérése, hogy az emberek célpontnak érezzék magukat, és kétszer is meggondolják, hogy folytassanak-e Ukrajnával üzleti tevékenységet”.