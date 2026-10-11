Az isztambuli egyezmény ratifikálását kérik a kormánytól a magyar női lapok szerkesztőségei

Vasárnaptól egységes kampánnyal állnak ki a magyar női lapok szerkesztőségei az isztambuli egyezmény ratifikálása mellett, írják sajtóközleményükben az érintett újságok. Mint írják, azért teszik ezt mert szerintük:

Gyermekvédelemről lehetetlen beszélni a nők biztonságának garantálása nélkül.

Rendszerváltásról lehetetlen beszélni ratifikáció nélkül.

Az Isztambuli Egyezmény ratifikálása alapvető emberi jogi és társadalmi ügy.

Ezért arra kérik a kormányt, hogy haladéktalanul ratifikálja az isztambuli egyezményt.

A magyar női lapok egységes kampánnyal állnak ki az isztambuli egyezmény ratifikálása mellett.

Mint írják, a 38 ország által ratifikált isztambuli egyezmény olyan nemzetközi szerződés, ami elismeri a történelmünk során a nők hátrányára keletkezett politikai, gazdasági, társadalmi egyenlőtlenséget. Egyúttal kijelenti: a hátrányt ellensúlyozni kell, mert egyik rendszerszintű következménye a nőket és gyerekeket súlyosan veszélyeztető családon belüli erőszak. Az egyezmény pedig komplex módon támogatja a nők és gyerekek biztonságának megteremtését. Magában foglalja a megelőzést, a beavatkozást és a bűnismétlés megakadályozását.

A kezdeményezésben a Dívány, az Elle, az Éva, a Femina, a Glamour, a Joy, a Marie Claire, az nlc.hu, a Nők Lapja, a Story, a Best, a Terézanyu, a WMN.hu – szerkesztőségei Rácz Zsuzsa író kezdeményezésére állnak ki egységesen a nők és gyerekek biztonsága mellett. Az akció a leánygyermekek világnapján (UNICEF) indul, és november 25-éig, a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapjáig tart. Ez idő alatt a felsorolt újságok cikkekkel, riportokkal és edukációs tartalmakkal igyekeznek felhívni a figyelmet a ratifikáció jelentőségére.

A civileket, a szakmai szervezeteket és a sajtó képviselőit pedig arra kérik, hogy csatlakozzanak a kampányhoz, és egyúttal a Hajnal Edina nőjogi szakértő és Murinai Angéla író által azonos céllal indított petícióhoz, amit eddig 22 600 ember írt alá.