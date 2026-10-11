Az ukránok kilőtték a Yandex egyik fontos adatközpontját

A Yandex, Oroszország legnagyobb techcége kénytelen volt leállítani minden tevékenységét az egyik Moszkva környéki adatközpontjában, miután egy ukrán drón eltalálta azt. A héten már a harmadik csapás volt ez a Yandex létesítményei ellen. Az „orosz Google-ként” is emlegetett vállalat közölte, hogy senki sem sérült meg a fővárostól keletre fekvő Vlagyimirban található központban, azonban egyes szolgáltatásai elérhetetlenné váltak a felhasználók számára.

A vállalat a Telegramon megerősítette, hogy a vlagyimiri adatközpontja megsérült, és a működést „teljesen felfüggesztették”, bár dolgoznak a kapcsolat helyreállításán. A Yandex létesítményei elleni másik két csapás csütörtökön Szaszovóban, illetve pénteken a Moszkvától délnyugatra fekvő Kalugában történt, aminek következtében a működést azokban is fel kellett függeszteni.

A Yandex – ami egyébként egy tízmilliók által használt ételrendelő és taxirendelő alkalmazást is üzemeltet – hangsúlyozta, hogy adatközpontjai kritikus fontosságúak szolgáltatásaik normális működéséhez, és „nagyon nehéz megjósolni”, mikor állnak ismét online üzemmódba.

A Yandex szaszovói központja a támadás után. Fotó: SOCIAL MEDIA/SOCIAL MEDIA via REUTERS

Ez a támadás pár órával azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök azt mondta, Ukrajnának „kutya kötelessége befejezni” az orosz olajfinomítók elleni támadásokat. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök erre kijelentette, hogy „minden deeszkalációs lépésnek kölcsönösnek kell lennie, és valódi garanciákkal kell alátámasztani.” „Ukrajna leállítja az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, ha Oroszország felhagy az energetikai infrastruktúra támadásával” – mondta. A Yandex elleni támadásokról pedig azt, hogy olyan létesítményeket vesz célba, amelyek Moszkva hadigépezetének bevételeit segítik, és a legutóbbi támadások arra kényszeríthetik Oroszországot, hogy erőforrásait a Yandexnél keletkezett károk helyreállítására csoportosítsa át.

Mindez azután történt, hogy Trump pénteken bejelentette, hogy Oroszország több százezer – hosszabb távon több millió – tonna dízel üzemanyagot szállíthat a világpiacra, hogy így mérsékeljék az árakat az amerikai félidős választások előtt (november 3-án a Képviselőházba és a Szenátusba is új tagokat választanak az államok többségében, és a republikánusok vesztésre állnak). Az amerikai kormány ennek érdekében átmenetileg, 2027 áprilisáig felfüggesztette az orosz dízelre vonatkozó, évek óta életben lévő szankciókat.

Ezeket a szállításokat nehezítették az ukrán támadások miatt megrongálódott olajfinomítók körüli problémák, amik ugyan nehezíthetik, de teljesen nem akadályozzák meg az exportot. Trump emiatt korábban már többször felszólította Zelenszkijt, hogy állítsa le az orosz olajipari létesítmények elleni csapásokat, ez azonban nem történt meg. Erre erősített rá még jobban szombaton, amikor felszólította Ukrajnát, hogy „szerezzenek egy új vezetőt, aki képes megállapodást kötni”. (BBC)