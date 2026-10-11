Zelenszkij: Ukrajna leállítja az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, ha Oroszország felhagy az energetikai infrastruktúra támadásával

„Ukrajna kész leállítani az orosz olajfinomítók elleni támadásait, ha Moszkva felhagy az ukrán energetikai infrastruktúra elleni csapásokkal” – közölte vasárnap Volodimir Zelenszkij elnök, hangsúlyozva, hogy a konfliktus enyhítését célzó bármilyen lépésnek kölcsönösnek kell lennie, és valódi garanciákkal kell együtt járnia.

Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

Zelenszkij Telegram-bejegyzésében azt írta, hogy vasárnap folytatja az egyeztetéseket az európai vezetőkkel, és napi szinten zajlanak tárgyalások további légvédelmi csomagokról, köztük a harci repülőgépekhez szükséges lőszerekről. Emellett azt írta, „az európai háború valódi oka Oroszország, és kizárólag Oroszország. Már ma reális lehetőség lenne az energetikai infrastruktúra elleni támadások leállítására, Putyin azonban nem akarja ezt megtenni.”

Eközben Donald Trump amerikai elnök szombaton felszólította Ukrajnát, hogy váltsa le Zelenszkijt, és kijelentette, hogy az ukrán elnöknek „rohadtul jobb lenne leállnia” az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal. Mindez azután történt, hogy Trump pénteken bejelentette, hogy Oroszország több százezer – hosszabb távon több millió – tonna dízel üzemanyagot szállíthat a világpiacra, hogy így mérsékeljék az árakat az amerikai félidős választások előtt (november 3-án a Képviselőházba és a Szenátusba is új tagokat választanak az államok többségében, és a republikánusok vesztésre állnak). Az amerikai kormány ennek érdekében átmenetileg, 2027 áprilisáig felfüggesztette az orosz dízelre vonatkozó, évek óta életben lévő szankciókat.

Ezeket a szállításokat nehezítették az ukrán támadások miatt megrongálódott olajfinomítók körüli problémák, amik ugyan nehezíthetik, de teljesen nem akadályozzák meg az exportot. Trump emiatt korábban már többször felszólította Zelenszkijt, hogy állítsa le az orosz olajipari létesítmények elleni csapásokat, ez azonban nem történt meg. Erre erősített rá még jobban szombaton, amikor felszólította Ukrajnát, hogy „szerezzenek egy új vezetőt, aki képes megállapodást kötni”.

A Trump-Putyin gázolaj-megállapodás politikai szempontból elsősorban az orosz elnöknek kedvező – mondta a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató-helyettese az MTI-nek. Rácz András szerint az esetlegesen leszállítható orosz gázolaj mennyisége elhanyagolhatóan kicsi, a több hónap alatt Amerika irányába tervezett 300-500 ezer tonna szállítás az Egyesült Államok kevesebb mint egynapi fogyasztását fedezi.

A biztonságpolitikai és Oroszország-szakértő szerint teljes tévedés arra számítani, hogy ez a mennyiség érdemben befolyásolhatja az Egyesült Államokban jelenleg valóban magas üzemanyagárakat. „Az Egyesült Államokban november elején tartják az időközi választásokat, a Republikánus Párt most nagyon nem áll jól, jelenleg az tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek, hogy a törvényhozás mindkét házában elveszítik a többséget. A mostani amerikai-orosz gázolaj-megállapodás a félidős választások előtt a Trump-adminisztráció kétségbeesett, utolsó pillanatos lépése arra, hogy legalább egy kicsit lejjebb nyomja az üzemanyagárakat, ha nem is az importált mennyiséggel, hanem az erről szóló hírekkel” –mondta Rácz.

Zelenszkij vasárnapi bejegyzésében azt is közölte, hogy 23-ra emelkedett a halálos áldozatok száma a dél-ukrajnai Zaporizzsja városában, amit szombaton súlyos orosz támadás ért. Az áldozatok között négy gyerek is van. Mint írta, szombaton Harkivban az oroszok egy egészségügyi intézményt támadtak meg, éjszaka pedig a polgári infrastruktúrát, lakóépületeket és az energetikai létesítményeket érték orosz csapások. „Reggel az oroszok egy ötemeletes lakóházat támadtak meg Szlovjanszkban. Az épület egyik lépcsőháza teljesen megsemmisült, és emberek lehetnek a romok alatt” – tette hozzá.