Babiš sokkolónak nevezte Trump és Putyin megállapodását az orosz olajtermékekről

Hatalmas pofon Európának Donald Trump és Vlagyimir Putyin megállapodása az orosz olaj és olajtermékek szállításáról az amerikai és a világpiacra, jelentette ki Andrej Babiš cseh kormányfő szombaton Prágában egy sajtótájékoztatón. Babiš szerint, a lépésre Európának feltétlenül reagálnia kellene.

Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

A megállapodás azért is sokkoló, mert az amerikai elnök korábban folyamatosan azt vetette Európa szemére, hogy Oroszországból származó nyersanyagokat használ, emlékeztetett Babiš.

„Értem, hogy választások előtt áll (Trump), ám Európa számára ez hatalmas pofon. Meglátjuk, mit szólnak hozzá az európai kollégák” – mondta a cseh miniszterelnök, aki csütörtökön és pénteken az európai uniós csúcson találkozik majd vezető társaival.

Donald Trump pénteken jelentette be, hogy olajszállításokról állapodott meg Moszkvával. Az amerikai elnök az üzemanyagárak emelkedését az utóbbi időben Ukrajna orosz olajfinomítók elleni támadásainak a számlájára írja. Azt is állította, hogy az áremelkedéseket ezért nem az amerikaiak körében népszerűtlen közel-keleti háborúval kell magyarázni. Petr Fiala volt cseh miniszterelnök szerint azonban Trump lépése csak választások előtti kampányfogás.

Közben Babiš a szombati sajtótájékoztatón a választásokról is beszélt. Csehországban ugyanis pénteken és szombaton egyszerre tartottak szenátusi és önkormányzati választásokat, pontosan egy évvel azután, hogy Andrej Babiš pártja, az ANO megnyerte az alsóházi választásokat, majd ezt követően két radikális jobboldali párttal koalícióra lépve alakított kormányt. A választások tétjéről ebben a cikkben írtunk hosszabban.

Babiš szerint a mostani választások megerősítették, hogy az ANO a szenátus kivételével minden szinten a legerősebb párt Csehországban. A kormányfő emellett arról is beszélt, hogy a mozgalom az idén megközelítette a 2022. évi eredményét, amikor ellenzéki pozícióban több ideje volt kampányolni, mint most. Arra számít, hogy hasonló eredményt érnek el a szenátusi választásokon is, bár tudatában van annak, hogy mint a múltban, a többi párt a második fordulóban várhatóan ezúttal is összefog majd a mozgalma ellen.

A kormányfő elmondta, hogy az ANO és két kormánykoalíciós partnere, a Motorosok, illetve a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) szilárd, 108-as többséggel rendelkezik a 200 tagú képviselőházban, és kitölti a 2029-ig szóló mandátumát. Prágában azonban a részeredmények szerint az ANO csak a negyedik helyen végzett, gyengébb eredménnyel, mint 2022-ben. A voksolás hivatalos eredményeit vasárnapra ígérte a Cseh Statisztikai Hivatal.