Amerikai színekben indulna a 2028-as Los Angeles-i olimpián a kétszeres olimpiai aranyérmes kajakos, Fazekas-Zur Krisztina

Amerikai színekben szeretne indulni a 2028-as Los Angeles-i olimpián a kétszeres ötkarikás aranyérmes kajakos, Fazekas-Zur Krisztina - írja az MTI.

Elöl Fazekas-Zur Krisztina, mögötte Szabó Gabriella, Kozák Danuta és Csipes Tamara a női kajak négyesek 500 méteres versenyének előfutama után a Rodrigo de Freitas Lagúnában 2016. augusztus 19-én Fotó: Kovács Tamás/MTI

A 46 éves, magyar-amerikai kettős állampolgárságú sportoló a nyáron jelentette be ilyen irányú szándékát - jelezte a magyar sportági szövetség a honlapján. A Long Beach-i pálya mindössze 20 percre van otthonától, így sikeres kvalifikáció esetén hazai pályán szerepelhetne. A kétszeres olimpiai, nyolcszoros világ- és hétszeres Európa-bajnok kajakos tavaly még az amerikai kajakos hölgyeket készítette fel a Newport Aquatic Centerben, s ekkor megtapasztalta, hogy edzés nélkül sincs lemaradva azoktól a fiatal versenyzőktől, akik a Los Angeles-i olimpiai indulást fogalmazták meg maguknak célként - írja a kajakkenusport.hu.

A londoni és riói olimpián négyesben aranyérmes Fazekas-Zur júniusban állt edzésbe azzal a céllal, hogy megszerezze az Egyesült Államoknak járó szabadkártyát Los Angelesre.

„Nyilvánvalóan már nem aranyérmes, dobogós álmokat fogalmazok meg magamnak, mindössze szeretném a gyerekeimnek megmutatni, hogy anya erre is képes, szeretném, ha látnák, hogy mit jelent megélni az olimpia felé vezető utat és milyen élményt is jelent egy versenyzőnek a cél megfogalmazása, a felkészülés és az, ha egy olimpián tudja képviselni hazája színeit” - mondta Fazekas-Zur Krisztina, aki hivatalosan 2022 márciusában vonult vissza, Tokióba már nem jutott ki az otthoni válogatóról.

Fazekas-Zur jövőre szeretne világkupákon szerepelni és ott lenne a rajtnál a szegedi világbajnokságon is. (MTI)