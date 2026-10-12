14 éves diák lőhette meg az iskolaigazgatót és egy tanárt Franciaországban

Lövöldözés volt hétfő reggel egy dél-franciaországi iskolában, ahol egy diák a gyanú szerint meglőtte az igazgatót és az egyik tanárt – írja a BBC. Az eset a Marseille közelében fekvő Aubagne város Lakanal nevű iskolájában történt. A francia sajtó szerint a gyanúsított egy 14 éves, kilencedik osztályos diák, akit a rendőrök az eset után azonnal őrizetbe vettek.

Fotó: MIGUEL MEDINA/AFP

A beszámolók szerint a diák fegyverrel lépett be az iskolába, majd több lövést adott le, mielőtt az intézmény egyik dolgozója lefogta volna. Az 53 éves igazgatót a lábán, a 37 éves tanárt pedig a combján érte találat. Mindkettőjüket ellátták, sérüléseik nem életveszélyesek. Jean-Pierre Squillari, Aubagne polgármestere közölte, hogy a lövöldözésben egyetlen gyerek sem sérült meg. Elmondása szerint az iskola összes diákját másodperceken belül biztonságos helyre zárták az épületen belül.

A BFMTV francia televízió és a Le Parisien című lap a nyomozásra rálátó forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a lövöldözésnek feltehetően nincs köze az iskolai körülmények miatt jelenleg is zajló tiltakozásokhoz.

Édouard Geffray francia oktatási miniszter a közösségi médiában erősítette meg, hogy az iskola két dolgozója lőtt sérüléseket szenvedett, és a támadással egy diákot gyanúsítanak. A miniszter hétfő délután Laurent Nuñez belügyminiszterrel együtt a helyszínre látogat.