Felfüggesztette a Tisza-frakció a vadászatokon pózoló Kaprinyák Tibort

A Tisza-frakció meghallgatta Kaprinyák Tibor országgyűlési képviselőt, majd elfogadta az elnökség javaslatát, miszerint a frakció etikai bizottsága vizsgálja ki az ügyét. A vizsgálat lezárultáig Kaprinyák nem vesz részt az Országgyűlés munkájában - közölte Bujdosó Andrea, a kormánypárt frakcióvezetője.

Kaprinyák kálváriája azután kezdődött, hogy kiderült: úgy lett az Élő Környezetért Felelős Bizottság alelnöke, hogy közben hobbivadász (a neten több fotó is látható volt, ahol luxus-vadászutakon elejtett állatok tetemével pózolt, ezek egy része mostanra már nem elérhető). Az ügyre reagált Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, némileg eltolva magától a problémát. Mint írta:

Kaprinyák országgyűlési képviselő, és „a minisztériumban semmilyen tisztséget nem tölt be és semmilyen feladatot nem lát el”.

„Ez nem a személyével szembeni bármilyen aggály, vagy bármi egyéb dolog miatt, hanem ez egy elvi kérdés” – tette hozzá Gajdos, aki elmagyarázta azt is, hogy „van egy másik szint”, az országgyűlés és annak bizottságai, amelyek összetételéről minden párt saját frakciója dönt. „A Tisza frakció Kaprinyák Tibor képviselő urat jelölte az Élő Környezet Bizottságba. A képviselők munkájára ráhatással nem vagyok, a bizottság pedig a parlamenti intézményrendszer részeként ellenőrző szerepet tölt be a minisztérium felett” – közölte a miniszter.

És ahogy az már csak lenni szokott: ekkor érkezett meg a diskurzusba Magyar Péter miniszterelnök, aki azt írta, kezdeményezi, hogy a frakció és az elnökség tárgyalja meg Kaprinyák ügyét, hozzátéve:

„Tegyük egyértelművé, hogy mi az ami elfogadható a közösségünkben és mi az, ami nem.”

Megtárgyalták, az ügyben eszerint az etikai bizottság vizsgálatot folytat majd, Kaprinyákot pedig annak végeztéig felfüggesztették.