Kezdeményezte Magyar Péter, hogy a Tisza-frakció tárgyalja a a vadászatokon pózoló Kaprinyák Tibor ügyét

„Kezdeményezem, hogy a TISZA frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalja meg Kaprinyák Tibor képviselő ügyét” – írta Facebookon Magyar Péter, hozzátéve:
„Tegyük egyértelművé, hogy mi az ami elfogadható a közösségünkben és mi az, ami nem.”
Kaprinyák Tibor azután került be a hírekbe, hogy kiderült: amellett, hogy az Élő Környezetért Felelős Bizottság alelnöke, egyben hobbivadász is. A Telex azt is írta,, hogy a párt Hajdú-megyei képviselőjéről a neten több fotó is szerepelt, ahogy luxus-vadászutakon elejtett állatok tetemével pózol, ezek egy része mostanra már nem elérhető.
Az ügyre Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is reagált. Azt írta, amikor az Élő Környezetért Felelős Minisztérium feladatköre összeállt, akkor kifejezetten figyelt arra, hogy a vadászat ne kerüljön a Minisztériumhoz.
„Meggyőződésem ugyanis, hogy az állatjólétért hitelesen és következetesen küzdeni a vadászattal a portfólióban nem lehet. Ugyanezt az elvet követtem a minisztérium felső vezetésének a kiválasztásakor is. Csak olyan emberekkel dolgozom együtt, akik ezzel a szemlélettel teljesen egyet tudnak érteni”
– írta Gajdos, azzal folytatva, hogy a minisztériumért ő a felelős, ezért szeretne egyértelmű választ adni Kaprinyákról, méghozzá azt, hogy Kaprinyák országgyűlési képviselő, és „a minisztériumban semmilyen tisztséget nem tölt be és semmilyen feladatot nem lát el”.
„Ez nem a személyével szembeni bármilyen aggály, vagy bármi egyéb dolog miatt, hanem ez egy elvi kérdés” – tette hozzá Gajdos, aki elmagyarázta azt is, hogy „van egy másik szint”, az országgyűlés és annak bizottságai, amelyek összetételéről minden párt saját frakciója dönt.