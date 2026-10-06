Kezdeményezte Magyar Péter, hogy a Tisza-frakció tárgyalja a a vadászatokon pózoló Kaprinyák Tibor ügyét

„Kezdeményezem, hogy a TISZA frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalja meg Kaprinyák Tibor képviselő ügyét” – írta Facebookon Magyar Péter, hozzátéve:

„Tegyük egyértelművé, hogy mi az ami elfogadható a közösségünkben és mi az, ami nem.”

Kaprinyák Tibor azután került be a hírekbe, hogy kiderült: amellett, hogy az Élő Környezetért Felelős Bizottság alelnöke, egyben hobbivadász is. A Telex azt is írta,, hogy a párt Hajdú-megyei képviselőjéről a neten több fotó is szerepelt, ahogy luxus-vadászutakon elejtett állatok tetemével pózol, ezek egy része mostanra már nem elérhető.

Fotó: Németh Dániel/444

Az ügyre Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is reagált. Azt írta, amikor az Élő Környezetért Felelős Minisztérium feladatköre összeállt, akkor kifejezetten figyelt arra, hogy a vadászat ne kerüljön a Minisztériumhoz.

„Meggyőződésem ugyanis, hogy az állatjólétért hitelesen és következetesen küzdeni a vadászattal a portfólióban nem lehet. Ugyanezt az elvet követtem a minisztérium felső vezetésének a kiválasztásakor is. Csak olyan emberekkel dolgozom együtt, akik ezzel a szemlélettel teljesen egyet tudnak érteni”

– írta Gajdos, azzal folytatva, hogy a minisztériumért ő a felelős, ezért szeretne egyértelmű választ adni Kaprinyákról, méghozzá azt, hogy Kaprinyák országgyűlési képviselő, és „a minisztériumban semmilyen tisztséget nem tölt be és semmilyen feladatot nem lát el”.

„Ez nem a személyével szembeni bármilyen aggály, vagy bármi egyéb dolog miatt, hanem ez egy elvi kérdés” – tette hozzá Gajdos, aki elmagyarázta azt is, hogy „van egy másik szint”, az országgyűlés és annak bizottságai, amelyek összetételéről minden párt saját frakciója dönt.