Két napon belül másodszor is megtámadták a rijádi repülőteret

Legkevesebb egy halálos áldozata és 11 sebesültje van annak a vasárnap késő esti támadásnak, amelyet a jemeni hútik követtek el a rijádi nemzetközi repülőtér ellen - írja a BBC.

Halid király Nemzetközi Repülőtér Fotó: AFP

Egy szaúdi katonai szóvivő közölte: vasárnap lövedék találta el a Halid király Nemzetközi Repülőteret, tüzet okozva az egyik utascsarnokban. A szaúd-arábiai polgári légiközlekedési hatóság közleményében tudatta, hogy a támadásban egy pakisztáni lakos vesztette életét.

Ez két napon belül a második támadás a reptér ellen, a szombatiban 13 ember vesztette életét, 309 pedig megsérült, de a hét folyamán több más, halálos áldozatokkal járó támadás is történt. A támadások elkövetését a jemeni hútik vállalták, egyben figyelmeztették a légitársaságokat és az utasokat is, hogy ne használják Szaúd-Arábia repülőtereit és légterét. A csoport közölte: az elmúlt 24 órában többek közt ballisztikus rakétákkal és drónokkal vették célba a repülőteret.

Több mint egy évtizede a mostani volt a legsúlyosabb támadássorozat a királyság területén. Az Irán-barát húti lázadók az utóbbi hetekben több akciót is intéztek szaúdi célpontok ellen. Többek között rakétával és drónokkal támadták a déli térségben fekvő Abha és Dzsazán repülőterét is. Jemenben több év viszonylagos nyugalom után, júliusban kezdődtek újra a harcok a nemzetközileg elismert jemeni kormány erői és a húti lázadók között. A hútik azzal indokolják a Szaúd-Arábia elleni támadásokat, hogy Rijád támogatást nyújt a jemeni kormányerőknek.