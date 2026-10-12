Magyar Péter: Itt van a telefonomban annak a volt főügyésznek az üzenete, itt van, leírta, mi történt

Magyar Péter a parlamentben az egyik válaszfelszólalásában bejelentette, hogy az egykor illetékes főügyész, Fürcht Pál leírta, és hajlandó tanúvallomásba is adni azt, hogy

politikai utasításra fabrikálták Magyar Péter ellen a „telefon-ügyet”,

és hogy őt utasították, hogy mondja azt, hogy Varga Judit csak pletykákat terjesztett, amikor azt állította, hogy a Völner-Schadl-ügyben Rogán besétált az ügyészségre, és kihúztak a dokumentumokból dolgokat

„Van egy rossz hírem önöknek: próbálják ezt fabrikálni, óriási összegeket feccöltek ebbe, óriási elvárásaik voltak, visszajutott hozzám, hogy a volt miniszterelnök is azt gondolta, hátha ezzel majd meg lehet akadályozni a rendszerváltást”, kezdett bele a beszédének ennek a részébe Magyar.

„ Itt van a telefonomban annak a volt főügyésznek az üzenete, itt van, leírta, mi történt.”

- folytatta a miniszterelnök

„Ő volt az a főügyész akkor, 2024 szeptemberében, amikor bizonyíték nélkül próbáltak politikai nyomásra, politikai utasításra súlyosabb bűncselekményt fabrikálni, illetve nemlétező bűncselekményből bűncselekményt fabrikálni”, mondta Magyar, aki szerint az ügyész ezt világosan elmondja, leírja.

És tanúskodni is fog. És a Völner-Schadl ügyben is tanúskodni fog

- folytatta a kormányfő, amit óriási taps fogadott az ülésteremben. Magyar aztán megnevezi az ügyészt, Fürcht Pált. „Ő volt az, aki 2024 márciusában, amikor bent jártam az ügyészségen, akit utasítottak, és aki kiállt akkor, és azt mondta, a volt igazságügyi miniszter csak pletykákat terjesztett, amikor azt mondta, Rogán Antal és az emberei besétáltak az ügyészségre, és kihúzták a számukra kedvezőtlen dolgokat az iratokból”.

„Azt kellett tagadnia, hogy Völner Pál és Schadl György Rogán embere volt. De van egy rossz hírem, az igazság egy idő után kiderül”, zárta felszólalásának ezt a részét Magyar Péter, aki később azt is hozzátette, hogy Fürcht pár hónapja felmondott, már nem ügyész.”