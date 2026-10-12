Mindenki nyugodjon le: Békemenet ugyan nem lesz, de Zászlómenet igen

„A Békemenet elmaradása nyomán hiányérzet maradhat azokban, akik az elmúlt években részt vettek a nemzeti összetartozást kifejező rendezvényeken.”

Ezzel a felütéssel hirdette meg az 56 Lángja Alapítvány, hogy a hiány űrjét betöltő pótfoglalkozásként „A Nemzet Zászlója zászlómenettel” tiszteleg a forradalom hősei és a magyar szabadság eszménye előtt idén október 23-án.

Mint írják: „A rendezvény különlegessége az 1848 méter hosszú magyar nemzeti zászló, amelyhez a menet utolsó szakaszán egy hatalmas székely zászló társul. A két jelkép a magyar nemzeti összetartozást, a történelmi hagyományok tiszteletét és a határokon átívelő közös emlékezetet fejezi ki.”

Na, de nem is ez a lényeg, hát lesz-e jelmondata a rendezvénynek? Lesz, lesz, lesz. Méghozzá ez:

„No war, no gender, no migration - Isten, haza, család.”

Ha esetleg nem lenne ismerős, akkor itt egy kép, 2024-ből, egy Békemenetről.

Békemenet 2024 június 1-én, a frontvonalban Bayer Zsolttal, Semjén Zsolttal és Deutsch Tamással. Fotó: Bankó Gábor/444

És itt megy másik is, ugyanebből az évjáratból:

Fotó: Bankó Gábor/444

A No war/No gender/No migration a 2024-es Békemeneten osztogatott központi üzenetek egyike volt (a Fidesz volt a másik).

Fotó: Bankó Gábor/444

Egy ideig úgy tűnt, hogy idén ősszel sem maradunk Békemenet nélkül, szeptember 16-án Bayer Zsolt és barátai bejelentették, hogy az ünnep napján a Terror Háza elé várnak „minden magyart, akinek fontos a haza és a jövő”. Némi zavar azért lehetett az erőtérben, két nappal később ugyanis a békemenetek fő szervezője, a CÖF jelentette be, hogy megtárgyalták az október 23-án tartandó Békemenetről szóló javaslatot, de arra jutottak, hogy „idő előttinek” tartják a megrendezését, és azt ígérték, hogy „a következő Békemenet a későbbiek folyamán esedékes”.

Végül úgy tűnik, az 56 Lángja Alapítvány vállalta magára a nehéz terhet, hogy tovább vigye a bukott kormánypárti szlogeneket az ünnepi zászló égisze alatt. Az alapítványról érdemes tudni, hogy (a CÖF-höz és a Fidelitashoz hasonlóan) rendszeresen támogatta a Fidesz hivatalos pártalapítványa, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány, vezetője pedig az a Szilágyi Ákos, akinek a jellegzetes pólói nélkül manapság egyetlen Fideszhez köthető rendezvény sem az igazi.

2024-ben a Békemeneten a béketeremtőkre helyezte a hangsúlyt. Fotó: Bankó Gábor/444

A szervezők egyébként azt írták: „A rendezvény középpontjában a magyar nemzeti zászló tisztelete és a forradalom hőseire való emlékezés áll”, és „a budai Duna-parton, a Gellért-hegy alatt, az 1956-os forradalom történetéhez szorosan kapcsolódó két helyszín között halad”.