„Mint az amerikai gettókban, olyan állapotok uralkodnak itt. A szegregátumban élők körülbelül 80 százaléka szerhasználó”

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Nógrád megyében a mélyszegénység, a romló mentális állapot és a szerhasználat által határolt problémahalmaz régóta jelen van.

A problémák a tabusítás miatt az elmúlt években tovább eszkalálódtak.

A nógrádi szegregátumokat letarolták a dizájner drogok.

Polgármesterrel, pszichiáterrel és drogellenes aktivistával beszélgettünk.

Mindannyian egyetértettek, hogy a probléma kezeléséhez kevés a rendőrség.

Amikor felbőgött a motor, mindannyian a hang irányába néztünk. A fekete, rendszám nélküli BMW úgy száguldott el előttünk, mint egy Forma-1-es autó. A nagyjából 400 méter hosszú mátraverebélyi mellékutcán körülbelül 90 km/órára gyorsított fel, majd fékezés és fordulás után már jött is visszafelé. Lehajtott az aszfaltról, a füves-poros szervizúton ralizott tovább. Éppen velünk szemben jött, amikor hirtelen satufékkel megállt.

A felvert porfelhőtől csak annyit láttunk, hogy egy férfi lécet lóbálva közeledik az autó felé, miközben érthetetlen szavakat ordibál. A BMW-ből ketten szálltak ki. A lendületesen kipattanó sofőr röhögve provokálta a léces embert, az anyósülésről kimászó férfi bizonytalan léptekkel elindult felénk. Rajta és a léces emberen is látszott, hogy kábítószer hatása alatt állnak.

Fél perccel később megérkezett a helyi rendőr. Kiderült, hogy 15 perce szedte el a BMW-s rendszámát. Miután pár percig erélyesen fegyelmezte a sofőrt, a férfi visszaszállt az autóba, és lassan elindult a faluközpont felé. Száz méter után azonban rátaposott a gázra, az autó rakétaként lőtt ki. Nagyjából 20 ember nézte, ahogy a rendőr bepattan a Skodájába, és üldözőbe veszi a BMW-t.

„Isten sem segít Verebélyen”

A szürreális jelenet csak egy volt azok közül, amiket Mátraverebélyen láttunk. A Nógrád megyei faluba azért mentünk el, hogy megnézzük a hírhedt szegregátumát, amit sokan a megye egyik kábítószer-elosztó központjának tartanak. A helyiek által „fekete oldalnak” nevezett, főleg cigányok által lakott településrész a falut kettévágó 21-es úttól nyugatra, a Cserhát lábánál található. A szegregátumba Szomora Kevinné Nikolett települési roma önkormányzati képviselő is elkísért minket.

Mátraverebély Fotó: Bankó Gábor/444

Miközben végignéztük a szeméttel teli, romos házakat, Nikolett a helyi problémákról beszélt. Azt mondta, a szegregátumban tapasztalható áldatlan állapotokról a jobbikos Sneider Tamás már 2016-ban beszélt a parlamentben, azóta azonban tovább romlott a helyzet, főleg az elmúlt 5 évben. „Mint az amerikai gettókban, olyan állapotok uralkodnak itt. A szegregátumban élők körülbelül 80 százaléka szerhasználó.”