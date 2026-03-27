A tiszás jelöltre szavaz a KDNP-s polgármester Bátonyterenyén a Fidesszel szemben

Április 12-én a Fidesz helyett a Tisza egyéni jelöltjére, Szafkó Zoltánra fog szavazni Bátonyterenye polgármestere, őt támogatja a választásokon – írta ki Orosz István a Nógrád megyei város vezetője, aki függetlenként nyert 2024-ben, de azóta belépett a KDNP-be, arra hivatkozva, hogy jobban tudja érvényesíteni a település érdekeit.

Ezért különösen érdekes, hogy nem a kormánypárti helyi erős embert, a fideszes Becsó Zsoltot támogatja, a döntését pedig posztjában erős szavakkal indokolta.

„Többször elmondtam, nem tudok azonosulni Becsó Zsolt országgyűlési képviselő tetteivel és egyes döntéseivel. Különösen azzal, hogy nógrádi emberként gyáva módon fejet hajtott a gazdasági-politikai lobbik előtt és nyakunkra hozta a SungEelt. Nem adom szavazatom ilyen emberekre, mert nem tudnék gyermekeim, unokáim szemébe nézni”

– írja a bátornyterenyei polgármester.

Becsóval már számos konfliktusa volt Orosz Istvánnak, elsősorban az említett SungEel akkumultárofeldolgozó üzem kapcsán. Orosz, a korábbi rendőrnyomozó már régebb óta tiltakozott a dél-koreai üzem ellen a környezeti kockázatok miatt, amikor '24-ben független jelöltként polgármesterré választották. Több fellebbezést is benyújtott az ügyben, kérte az üzem környezetvédelmi engedélyének a megsemmisítését, ezt azonban az Energiaügyi Minisztérium nem tette meg, és Orosz szerint Becsó Zsolt egyáltalán nem állt ki a helyiek mellett.

Becsó Zsolt

„Egyetlen alkalommal nem emelte fel a hangját, hogy a cég érdekeivel szemben első sorban a bátonyterenyei emberek érdekeit kell nézni” – mondta Becsóról, az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottságának tagjáról, a térség fideszes országgyűlési képviselőjéről, aki most is a kormánypártok jelöltje.

„Lehet azt mondani, hogy nálunk vannak a legszigorúbb környezetvédelmi előírások az EU-ban, de az az igazság, hogy ezeket mindenki telibe leszarja. Sajnos a hatóságok is”

– nyilatkozta nekünk Orosz István néhány nappal ezelőtt.

A SungEel HiTech Hungary bátonyterenyei akkumulátorfeldolgozó üzeme

Bár a bátonyterenyei polgármester a Partizán riportjában arról beszélt, hogy a KDNP-be a jobb érdekérvényesítés reményében lépett be a megválasztása után, hamarosan nagyon csalódott „a magyar kormány egyes tagjait illetően”.

Mint a 444-nek mondta, ő nem hajlandó kampányolni a helyi fideszes jelölt Becsó Zsolt mellett: „A személyiségével, a kommunikációjával, és főleg azzal, hogy nem állt ki a városom mellett az üzem ide telepítésével kapcsolatban, nem tudok azonosulni. És ha ez nem tetszik fent, akkor ez van.”

„Azt hitte a Fidesz, hogy engem a hóna alá tud gyűrni, de én az elejétől megmondtam, hogy engem ez nem érdekel. Én velük szembemegyek.... Mennyivel van több joga Orbán Viktor unokáinak egy jó élethez, mint a mieinknek, akik itt élnek emellett az akkumulátor feldolgozó mellett? Semmivel.”

Pénteken közzétett posztjában Orosz István azt írja, hogy ő továbbra is kiáll a kereszténydemokrata és polgári értékek mellett, és megnyugtatja az esetleg ezen aggódó bátonyterenyeieket, hogy változatlanul hisz a bibói gondolkodásban, „de én is úgy gondolom, hogy változásra van szükség”. Mint írja, eredetileg a függetlenként induló Berki Sándorra akart szavazni, de az ő visszalépése után végül a Tisza jelöltjére, Szafkó Zoltánra adja a voksát, és azt kéri mindenkitől, hogy szintén menjen el szavazni, „döntsetek a jövőtökről”.

A háttérben látható bátonyterenyei ipari parkban működik az akkumulátor-feldolgozó üzem is. Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Orbán Viktor a kampányban azt az elvárást jelezte a polgármestereknek, hogy az ő mozgósításukon fog eldőlni a választás, „a helyzet úgy áll, hogy ezt a választást nektek kell megnyernetek”, mondta.

Mint az a szavazatvásárlásról és a helyi választási nyomásgyakorlásról szóló, csütörtökön bemutatott A szavazat ára című film is bemutatta, a kistelepüléseken a polgármestereknek számos eszköze van arra, hogy a leginkább kiszolgáltatottabbakat a politikailag elvárt irányba szavaztassák le – a film készítői ugyanakkor arról beszéltek, hogy több helyen úgy tapasztalják, hogy az elmúlt hetekben a Fidesz monopóliuma a korábban egyöntetű igazodásra nevelt vidékeken is elkezdett repedezni, több polgármester már nem olyan lelkes, hogy teljes beleállással segítse a kormánypárt kampányát.