Orbán Anita: Hétfőn elfogadhatják Ukrajnában a magyar nyelvű oktatást biztosító törvényt

Hétfőn szavazhat az ukrán parlament arról a törvényjavaslatról, amely biztosítaná a magyar nyelvű oktatást és a kisebbségi iskolák jogi védelmét Ukrajnában – jelentette be Orbán Anita külügyminiszter az uniós külügyminiszterek luxembourgi találkozójára érkezve. A magyar kormány a jogszabály elfogadására számít, de egyelőre várják a híreket Kijevből.

A törvényjavaslat elfogadása fontos lépés lehet Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaiban. A magyar kormány korábban a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezéséhez kötötte a tárgyalások előrehaladását. Az ukrán parlament oktatási szakbizottsága a múlt héten jóváhagyta a javaslatot, ezt követően Magyarország hozzájárult két újabb csatlakozási fejezetcsoport megnyitásának előkészítéséhez.

Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a törvény elfogadása önmagában nem elég, annak végrehajtását is ellenőrizni fogják. A magyar kormány már kezdeményezte egy kormányközi gazdasági vegyes bizottság oktatási alcsoportjának összehívását, amelyben a kárpátaljai magyar kisebbségi szervezetek képviselői is részt vesznek. A külügyminiszter szerint ezen a fórumon követik majd nyomon, hogy a jogszabályban vállalt garanciák a gyakorlatban is érvényesülnek-e.

Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásai az előző magyar kormány ellenállása miatt sokáig akadoztak. Az Orbán-kormány 2022-ben még hozzájárult Ukrajna tagjelölti státuszához, később azonban blokkolta az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitását. Erre végül idén júniusban került sor, miután az új magyar kormány megállapodott Kijevvel a kárpátaljai magyarok jogainak védelméről. Szeptemberben Magyarország ismét megakadályozta a további fejezetcsoportok megnyitását, feltehetően a kisebbségi megállapodás végrehajtása körüli viták miatt.

A következő lépés az uniós tagállamok és Ukrajna közötti kormányközi konferencia lehet, amelyen hivatalosan is megnyithatják az újabb tárgyalási fejezetcsoportokat. Az EUrologus értesülése szerint ezt akár kedden megtarthatják, ha az ukrán parlament hétfőn elfogadja az oktatási törvényt. A csatlakozási tárgyalások előrehaladásához továbbra is valamennyi uniós tagállam egyhangú támogatása szükséges.