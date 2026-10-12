Polt bizalomvesztés miatt kirúgta, a vörösiszapper ügyészeként elhatárolódott Orbántól – mit lehet tudni Fejes Péterről, az új főügyészjelöltről?

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„Bár egyetlen ember nem fogja tudni egymagában helyreállítani a Legfőbb Ügyészség tekintélyét, a változás hitelessége nagyban múlik a vezető személyén” – így vezette fel Baka András köztársasági elnök az új főügyészjelölt, Fejes Péter bejelentését hétfőn délután. A tavaly nyugdíjba vonult ügyész most azután került képbe, hogy az államfő előző jelöltjét, Szathmáry Zoltánt leszavazta a parlament tiszás többsége. A leszavazás hátterében az állhatott, hogy Szathmáry testvérét az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) főosztályvezetőjeként meggyanúsíthatták közokirat-hamisítással az aranykonvojügyben. Új jelöltjéről Baka azt mondta:

„Pályája azt mutatja, hogy nem politikai lojalitáshoz, hanem a törvényhez és hivatása szabályaihoz igazodik.”

Fejes ugyanott arról beszélt: határozott és kidolgozott koncepciójának sarokpontja „a hagyományos értékrend és az önbecsülés visszaállítása, a társadalmi megbecsülés visszaszerzése, az ügyintézésben a szakmaiság, az időszerűség és a politikamentesség érvényre juttatása”.

Fejes Péter Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

„A társadalom érdeklődése jogos”

A szombathelyi születésű Fejes Péter az ottani Kanizsai Dorottya Gimnáziumban végzett 1979-ben: társalapítója és aktív tagja az öregdiákok körének, volt gimnáziumába vissza is járt előadást tartani, 2021-ben például a „robotsportról”. PhD-fokozatát 2011-ben szerezte meg, egyetemi docensként oktatott az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Korábban a Vas megyei ügyészségen dolgozott, innen 2008-ban távozott. A Vas Népe napilapnak ekkor azt idézte fel karrierjéről: a gimnázium után „a Pécsi Tudományegyetem következett, ahol jogi diplomámat megszereztem, majd két évet töltöttem fogalmazóként a Szombathelyi Városi Ügyészségen. 1988-ban kaptam meg ügyészi kinevezésemet, előbb egy esztendőt a városi ügyészségen, aztán a Vas Megyei Főügyészségen dolgoztam, ahol fiatalkorúak ügyészeként kezdtem.” Azt is elmondta: anno egyetemi felvételije nem volt célirányos, akkor még fogalma sem volt arról, mit is csinál egy ügyész. Ekkor a munkájához való hozzáállásáról is mesélt.