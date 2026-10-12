Dr. Fejes Pétert jelölte Baka András a legfőbb ügyészi posztra

POLITIKA

Dr. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután első jelöltjét, Szathmáry Zoltánt szeptember végén leszavazta az Országgyűlés. Baka a Sándor-palota Tükörtermében tartott rendkívüli sajtótájékoztatón mutatta be az új jelöltet.

Dr. Fejes Péter.

Baka a bejelentés előtt arról beszélt, hogy a legfőbb ügyészi poszt másfél hónapja betöltetlen, miközben az ügyészség szakmai és társadalmi megítélése mélypontra jutott, és a szervezeten belül is nagy a bizonytalanság. Szerinte az ügyészség tekintélyének helyreállítása nem pusztán belső ügy, és bár ezt egyetlen ember nem tudja megoldani, a változás hitelessége nagyban múlik a vezető személyén. Elmondta, hogy több tucat egyeztetést folytatott a jelölés előtt, és végül olyan szakember mellett döntött, aki egész pályafutását az ügyészi hivatásnak szentelte, és rendelkezik a feladathoz szükséges függetlenséggel, tapasztalattal és személyes tartással.

Jelöltje, Dr. Fejes Péter közel négy évtizedes ügyészi pályafutása során fellebbviteli ügyészként, Vas megyei főügyészként, majd a Vas Vármegyei Főügyészség büntetőjogi főügyészhelyetteseként is dolgozott. Jogi szakvizsgája mellett LL.M.- és PhD-fokozattal rendelkezik, az ELTE-n és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is oktat. Harminckilenc év szolgálat után, 2025 decemberében vonult nyugdíjba.

Az új jelöltre azért volt szükség, mert az Országgyűlés szeptember 28-án titkos szavazáson, 0 igen, 138 nem és 1 tartózkodás mellett elutasította Baka első jelöltjét, Szathmáry Zoltánt. A tiszás többségű parlamentben a Fidesz–KDNP képviselői nem vettek részt a szavazáson, ahogy a Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogáról szóló döntésnél sem. A Telex értesülése szerint Szathmáry elutasításában szerepet játszhatott az Alkotmányvédelmi Hivatalnál dolgozó testvérének érintettsége az aranykonvoj-ügyben.

Baka a szavazás utáni sajtótájékoztatóján azt mondta, nem kudarcként értékeli a történteket, hanem a demokrácia működésének tekinti, hogy az Országgyűlés nem támogatta a jelöltjét. Egyúttal megígérte, hogy a lehető legrövidebb időn belül új jelöltet állít.

A köztársasági elnök mostani jelöléséről ismét az Országgyűlésnek kell döntenie. A legfőbb ügyész megválasztásához a képviselők kétharmadának támogatása szükséges. A korábbi vezető, Nagy Gábor Bálint már júliusban lemondott, egyik helyettesét felmentette, másik helyettese pedig decemberben tölti a 65-öt, amivel automatikusan megszűnik a szolgálati jogviszonya – így ha nem oldódik meg a helyzet, decemberre vezető nélkül maradhat a Legfőbb Ügyészség.

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