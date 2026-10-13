A költségvetési csalást és a sikkasztást is beismerte Tasó László nyírségi fideszes kiskirály unokaöccse a bíróságon

Délelőtt költségvetési csalás, délután nagy mértékű sikkasztás vádjában ismerte be a bűnösségét Tasó László volt fideszes képviselő unokaöccse, Tasó János nyíradonyi vállalkozó. Ítélet csak az előbbi ügyben született, Tasónak 800 ezer forint pénzbírságot kell fizetnie. A másik, sokkal súlyosabb ügyben még nem született ítélet, mert Tasó vitatta, hogy félmillióval tartozna a sértettnek.
Az ügyészség által kért eredeti büntetéssel, 2 év 8 hónap börtönbüntetéssel, 4 év közügyektől és gazdálkodó szervezet vezetésétől való eltiltással Tasó ügyvédjének sem volt gondja, ezt elfogadták.
A sikkasztásos ügyben az ügyészség vádjának lényege szerint Tasó János több cége számlákat állított ki egy önkormányzati megrendeléssel készülő, több százmillió forintos projektre, majd a kifizetés után sztornózta a számlákat – de a többmilliós összegek visszautalását nem érezte szükségesnek.
Itt jön a képbe az ügy másodrendű vádlottja, Tasó egykori felesége, Czifra Erzsébet, a nyíradonyi önkormányzat tulajdonában lévő Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft. egykori pénzügyi irodavezetője. Ő volt az, akinek vissza kellett volna kérnie a pénzt Tasó cégeitől, miután azok sztornózták a számlákat.
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A fideszes országgyűlési képviselő, Tasó László nyilvánosan határolódott el körzetében cégeket felfuttató rokonától. Közben a választókörzetének fontos városát egy másik rokona irányította. NAV-vizsgálat, kitálaló stróman, bajba került önkormányzatok a Nyírségben.
A nyírségi kiskirály Tasó László unokaöccse, Tasó János és Czifra Erzsébet faék egyszerűséggel nyúlták le Nyíradony fejlesztési pénzeit.