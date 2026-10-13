A Mi Hazánk jelöltjét beválasztották a Médiatanácsba, a Fideszét és a KDNP-ét ismét elutasították

Csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választotta meg kedden az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának tagjává. A Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították.

Radetzky András – aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Médiatudományi Intézetének docense, a Magyar Katolikus Rádió Zrt. vezérigazgató-helyettese – megválasztását 189 képviselő támogatta, egy ellenezte, tartózkodás nem volt.

Radetzky András leteszi az esküjét. Fotó: Németh Dániel/444

A Fidesz jelöltje, Szabó László kommunikációs szakember, producer 52 igen és 131 nem szavazatot kapott, 7 képviselő tartózkodott. A KDNP által jelölt Pindroch Ferenc televíziós, rádiós és kommunikációs szakember megválasztását 53-an támogatták, 127-en ellenezték, 9 képviselő pedig tartózkodott.

A szavazás után a Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak az ülésteremből, Radetzky pedig letette esküjét.

Az Országgyűlés szeptember 22-én választotta a Médiatanács elnökévé Polyák Gábor médiajogászt. A testület tagjává választották a Tisza Párt javaslatára Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet és Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust, valamint a Mi Hazánk jelöltjét, Tóth Máté energiajogászt. Tóth lemondott, miután szeptember végén pártja alelnökévé választották. Az ő helyére jelölték Radetzkyt.

Szabó László és Pindroch Ferenc megválasztása akkor sem kapta meg a szükséges többséget. Mivel azonban mindketten megszerezték a szavazatok legalább egyharmadát, a parlament második körben is szavazhatott róluk. Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke közölte: mivel a parlament nem választotta meg a két jelöltet, új jelölteket kell állítani. (MTI)