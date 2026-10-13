Az NVVH elnökhelyetteseiről, a kötelező orvoskamarai tagságról és a gyermekvédelemről is szavazhat kedden a parlament

Kedden megválaszthatja az Országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) három elnökhelyettesét, és újra elfogadhatja az államfő által visszaküldött, az egészségügyi kamarai tagságot ismét kötelezővé tevő törvényt. A parlament dönthet a kereskedelmi gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó összegének év végéig érvényes, 25 forintos emeléséről, és megválaszthatja a Médiatanács új tagját is.

A parlament honlapján közzétett napirend szerint az ülés 9 órakor, napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.

Fotó: Bankó Gábor/444

Az NVVH három elnökhelyettesét titkos szavazáson, az összes országgyűlési képviselő kétharmadának támogatásával választhatják meg. Az igazságügyi bizottság a közpénzügyi posztra Ötvös Károlyt, az Integritás Hatóság vizsgálati vezetőjét, a vádemelésért felelős tisztségre Gellért Károly Árpádot, a Miskolci Járási Ügyészség ügyészét, a fellebbviteli posztra pedig Terhes Tibor Dávidot, a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség kirendelt ügyészét jelölte.

A hivatal elnökét, Unger Annát és nyomozati elnökhelyettesét, Tasnády Katalint augusztus 28-án választotta meg hat évre az Országgyűlés. A többi elnökhelyettesi tisztségre kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánították, ezért szeptember elején új pályázatokat írtak ki. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakciója sem vett részt a jelölési és választási folyamatban.

A Médiatanácsba Radetzky Andrást, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Médiatudományi Intézetének docensét, a Magyar Katolikus Rádió Zrt. vezérigazgató-helyettesét választhatják meg. A Mi Hazánk jelöltjét hétfőn támogatta a művelődési bizottság. A héttagú testületnek jelenleg négy tagja van, köztük az elnök, Polyák Gábor. Az elnöki posztra pályázatot írtak ki, a további hat helyre pedig három-három jelöltet állítottak a kormánypárti és az ellenzéki frakciók. A szeptember 22-i szavazáson a parlament nem választotta meg a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. A Mi Hazánk akkori jelöltje, Tóth Máté energiajogász megkapta a szükséges támogatást, de lemondott, miután szeptember végén pártja alelnökévé választották. Az ő helyére jelölték Radetzkyt.

A Médiatanács új tagját nyílt szavazáson, a jelen lévő képviselők kétharmadának támogatásával választhatják meg. A frakciók által jelölt tagok megbízatása négy évre, de legfeljebb a következő Országgyűlés megalakulásáig szól. A parlament Gurzó Mária (Tisza) és Toroczkai László (Mi Hazánk) mentelmi ügyét is megtárgyalja, és dönt róluk.

A törvényjavaslatok közül ismét szavazhatnak az egészségügyről, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvények módosításáról. A kamarai tagságot ismét kötelezővé tevő törvényt Baka András köztársasági elnök küldte vissza megfontolásra az Országgyűlésnek. Döntés várható az idei költségvetés módosításáról és a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjáról is.

Két javaslatról kivételes eljárásban tárgyalnak és szavaznak. Az egyik az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényt módosítaná: az ügynökakták október 20. helyett november 4-én válnának nyilvánossá. A másik az üzemanyagárak emelkedése miatt növelné a kereskedelmi gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó összegét. Elfogadása esetén az év végéig 25 forinttal többet lehetne visszaigényelni.

Szavazhatnak a Bászna Gabona Zrt. károsultjainak kárrendezéséhez kapcsolódó törvénymódosításról is. Ez törvényi szintre emelné az ukrajnai fegyveres konfliktus miatt kihirdetett veszélyhelyzetben hozott, kárrendezést érintő rendeleteket. Döntés várható továbbá az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről, valamint a szőlészetről és borászatról szóló törvények módosításáról, amik a szőlő aranyszínű sárgasága nevű növénybetegséghez kapcsolódnak.

Több, a közpénzek ellenőrzését és a tulajdonviszonyok átláthatóságát érintő javaslat vitája is szerepel a napirenden. Általános vitát tartanak a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény módosításáról, ami alapján a jegybank felügyelőbizottsága az MNB gazdasági társaságait és alapítványait is ellenőrizhetné, valamint saját belső ellenőrzési szervezetet működtetne. A javaslat jelentősen csökkentené a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíját is.

Tárgyalják a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló intézkedésekről szóló javaslatot is. Ennek célja a korrupciós kockázatok csökkentése és annak biztosítása, hogy az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők és a közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása összhangban álljon adózott jövedelmükkel.

Ehhez kapcsolódik a pénzmosás megelőzését és egyes zártkörű tőkealapok szabályozását érintő módosítás, amit sürgős eljárásban tárgyalnak. A javaslat a pénzügyi és tulajdonviszonyok átláthatóságát növelné: lehetővé tenné a zártkörű befektetési alapok – köztük a magántőkealapok és a kockázati tőkealapok – tényleges tulajdonosaira vonatkozó, értékpapírtitoknak minősülő adatok jogszerű átadását.

Az ülés utolsó napirendi pontja a Tisza képviselőinek javaslata, ami december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánítaná. Ha a parlament elfogadja, már idén munkaszüneti nap lehet szenteste. (MTI)