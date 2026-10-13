Brutálisan felpörgött a hazai építőipar augusztusban, még sincs minek örülni

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint a magyar építőipar augusztusban a nyers és a munkanaphatással kiigazított adatok szerint is egyaránt 21,9 százalékkal bővült tavaly augusztushoz képest, aminél nagyobb növekedésre csak a covid utáni kilábalás időszakában, 2022 februárjában volt példa. Akkor 43,2 százalékos volt a növekedés mértéke. Júliushoz képest is jelentős bővülés történt, 14 százalékos.

Ezzel folytatódott az építőiparra már hosszú ideje jellemző „fűrészfogazás”, vagyis az a trend, miszerint egy pocsék teljesítményt egy sokkal jobb követ. A mostani megugrás is sokkal inkább egyszeri tényezőknek tudható be, mint trendfordulónak. Erre enged következtetni a szerződésállomány alakulása is.

A megkötött új szerződések volumene ugyanis 55,2 százalékkal csökkent az egy évvel korábbi, magas bázishoz mérten. Ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 13,8, az egyéb építmények építésére vonatkozóké pedig 66,5 százalékkal esett vissza. Így összességében a hó végi szerződésállomány 11,4 százalékkal volt kisebb az előző év azonos időszakánál, ezen belül az épületek építésére kötött szerződések állomány 5 százalékkal nőtt, az egyéb építményeké pedig 16,7 százalékkal csökkent.

Augusztusban egyébként a két építményfőcsoport termelése ellentétesen alakult, az épületeké 9,6 százalékkal csökkent, az egyéb építményeké megkétszereződött, 102,4 százalékkal nőtt.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 4,8 százalékkal kisebb, az egyéb építmények építése 183,6 százalékkal nagyobb volt, a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése pedig 6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az egyéb építmények építése ágazat növekedését a rendkívül alacsony bázis figyelembevételével az út, vasút építése alágazat 142,0, és a közműépítés 319,9 százalékos bővülése eredményezte.