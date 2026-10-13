Kim Dzsongun egy Amerikát elérni képes ballisztikus rakétával hangolódik egy lehetséges találkozóra Trumppal

Kim Dzsongun észak-koreai vezető egy védelmi ipari múzeumba látogatott, ahol egy, az Egyesült Államok elérésére képes interkontinentális ballisztikus rakétát állítottak ki – mutatta be kedden a KCNA állami média. Kim, akit a Dzsu E néven ismert lánya és felesége, Ri Szoldzsu kísért el, vasárnap vett részt az újonnan megnyílt Védelmi Forradalom Múzeumának megnyitóján. A múzeum a Kim vezetésével kifejlesztett fegyvereket állította ki, a drónoktól egészen a Hvaszong–20 interkontinentális ballisztikus rakétáig. A Hvaszong–20 indítóállomása előtti tárló egy több robbanófejes kialakítást és egy olyan világtérképet ábrázolt, amely az amerikai szárazföldön is túlmutató, a Közel-Keletig, Ausztráliáig és Dél-Amerikáig terjedő hatótávolságokat mutatott.

Kim Dzsongun a múzeumban Fotó: HANDOUT/AFP

Ezzel egyidőben Észak-Korea közölte, hogy hétfőn tesztelt egy taktikai ballisztikus rakétát, hogy megerősítse egy meg nem nevezett kulcsfontosságú alkatrész sikeres műszaki fejlesztését. A KCNA szerint a fejlesztés fontos lépést jelentett az összes támadó fegyverrendszer teljesítményének javításában, anélkül, hogy további részletekkel szolgált volna.

Dél-Korea hadserege hétfőn arról számolt be, hogy Észak-Korea több ballisztikus rakétát lőtt ki a keleti partjainál lévő tenger felé. A kilövés Phenjan negyedik ilyen akciója volt egy hónapon belül, miután Szöul nemrégiben hiperszonikus rakétát tesztelt.

Mindez azután történt, hogy egy nappal korábban Donald Trump amerikai elnök azt mondta, egy tervezett ázsiai útja során találkozhat Kimmel. Trump várhatóan részt vesz az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) november közepén Kínában tartandó csúcstalálkozóján. (Reuters)