Losonczy Gézát nevezték ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal új elnökévé

Losonczy Géza október 16-án veszi át a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnöki feladatainak ellátását, megbízatása hét évre szól. „A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény rendelkezései alapján a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök kinevezte a Hivatal új elnökét” – közölte a kormány.

A közlemény szerint:

„Losonczy Géza az energetikai szektor elismert szakértője, aki közel húsz éve támogatja az iparág szereplőit stratégiai és szabályozási kérdésekben. Nemzetközi tapasztalatát Európa csaknem valamennyi országának energiapiacán, valamint több európai és ázsiai ország szabályozási reformjaiban való közreműködés során szerezte. Szakterülete felöleli a MEKH által felügyelt valamennyi ágazatot, a földgáz- és villamosenergia-piactól a megújuló energiákon és a távhőszektoron át egészen a hulladékgazdálkodási és víziközmű-területekig. Az elmúlt húsz év során a MEKH szakembereivel számos költségfelülvizsgálati és szabályozásfejlesztési projektben dolgozott együtt, hozzájárulva a hazai energiaszektor fejlődéséhez és modernizációjához.”