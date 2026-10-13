Lemondott Tótth András energetikai államtitkár

A Kapitány István vezette Gazdasági és Energetikai Minisztérium az alábbi közleményt adta ki:

„Személyes okokból benyújtotta lemondását Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára. Lemondására tekintettel dr. Baka András köztársasági elnök Magyar Péter miniszterelnök javaslatára 2026. október 13-ai hatállyal megállapította államtitkári megbízatásának megszűnését.”

Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára beszédet mond az ország eddigi legnagyobb akkumulátoros villamosenergia-tároló létesítményének átadásán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Buj határában 2026. június 10-én. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Tótth András májusban kb. 25 évnyi energetikai pályafutás után lett államtitkár, korábban dolgozott a Boston Consulting energetikai szakértőjeként, majd az E.ON Földgáz és az MVM Csoport legfelső vezetésében.