Lemondott Tótth András energetikai államtitkár

POLITIKA

A Kapitány István vezette Gazdasági és Energetikai Minisztérium az alábbi közleményt adta ki:

„Személyes okokból benyújtotta lemondását Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára. Lemondására tekintettel dr. Baka András köztársasági elnök Magyar Péter miniszterelnök javaslatára 2026. október 13-ai hatállyal megállapította államtitkári megbízatásának megszűnését.”

Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára beszédet mond az ország eddigi legnagyobb akkumulátoros villamosenergia-tároló létesítményének átadásán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Buj határában 2026. június 10-én.
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Tótth András májusban kb. 25 évnyi energetikai pályafutás után lett államtitkár, korábban dolgozott a Boston Consulting energetikai szakértőjeként, majd az E.ON Földgáz és az MVM Csoport legfelső vezetésében.

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Haszán Zoltán, Haász János
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