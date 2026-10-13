Magyar: Alkohol- és drogtesztet a Parlamentbe!

Alkohol- és drogtesztet a Parlamentbe mielőbb! És persze egy poligráf sem ártana… – írta Facebookon Magyar Péter miniszterelnök. A bejegyzéshez egy videót is posztolt hétfői felszólalásából, ebben a fideszes Pócs Jánosba állt bele.

„Azt veszem észre elnök úr, és szerintem ezt a frakciótársai is látják, hogy Pócs János egyre rosszabb állapotban van. Én azt javaslom, hogy legyenek végre a magyar parlamentben is kötelező, ámde előre be nem jelentett alkohol- és drogtesztek”

– mondta, és arra kérte a Tisza-frakciót, hogy terjesszenek elő javaslatot a házszabály módosítására, az országgyűlési törvény módosítására.

Fotó: Bankó Gábor/444

„Szerintem itt lenne az ideje, mert kiderül akkor, hogy vajon mitől van ilyen rossz állapotban Pócs János”

– zárta Magyar

A hétfői parlamenti ülésre bingóval érkezett a Fidesz-KDNP frakciója, a játék lényege az volt, hogy ha Magyar Péter napirend előtti beszédében elhangzott valami, ami szerepelt az előre kinyomtatott papíron is, akkor kiikszelhette a játékos a mezőt. A játék nem volt látványos olyan szempontból, hogy a közvetítés alapján senki sem ordította be, hogy győzött, vagy hogy közel van a győzelemhez, csak Forsthoffer Ágnes házelnök szolid beszólásából lehetett tudni, hogy mi zajlik. Ő ugyanis Magyar beszéde után annyit mondott, hogy „a Fidesz képviselőcsoportban többen úgy gondolják, hogy a magyar választók bingózásra adtak nekik felhatalmazást, nekik jó munkát, jó játékot kívánunk”.