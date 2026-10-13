Sikeres műtéten esett át XIV. Leó pápa

„Pozitív eredménnyel” véget ért a XIV. Leó pápán elvégzett sebészeti beavatkozás, amit a tervezett időzítéssel és módon hajtottak végre, a katolikus egyházfő a műtőből már visszatért a kórtermébe – közölte a Vatikán még aznap, hogy kórházba vonult a 71 éves, 2025-ben megválasztott, amerikai pápa, akinek korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében.

XIV. Leó pápa a szombati miséjén Fotó: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

A Gemelli-klinikán végzett műtétet végrehajtó orvoscsapatot Stefano Margaritora, a katolikus kórház mellsebészeti osztályának főorvosa vezette. A műtéttel egy időben a római egyházmegye a pápa felépüléséért rózsafüzér imát tartott a Gemelli II. János Pálról elnevezett kápolnájában Baldo Reina bíboros, a pápa római helynökének vezetésével. (MTI)