92 milliárd forintos támogatásról sikerült megállapodnia a magyar kormánynak Norvégiával

Orbán Anita külügyminiszter szerda este bejelentette, hogy lezárultak a szeptember végén megkezdett tárgyalások a Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmusról, így hamarosan aláírhatják a 2021-28-as időszak végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodást, ami több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást jelent Magyarországnak.

A Norvég Alap keretében Norvégia, Izland és Liechtenstein az Európai Gazdasági Térség (EGT) 15 uniós tagállamának gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja azért cserébe, hogy részesüljenek a közös piac adta gazdasági előnyökből, miközben nem vonatkoznak rájuk az uniós kötelezettségek.

Ez az a pénz, amiből Magyarország az előző ciklusban inkább kimaradt, mert 2021-ben az Orbán-kormány nem akarta, hogy a NER-től független szervezetek döntsenek a támogatások kiosztásáról. Ehelyett a kormány politikai hadjáratot indított a konzorciumot vezető Ökotárs Alapítvány ellen, majd vétójogot követelt magának a pénzek elosztásával kapcsolatban, majd amikor ebbe a norvégok nem mentek bele, arról kezdett beszélni, hogy ezt Magyarországgal szembeni norvég államadósságnak tekinti. Ezzel a mutatvánnyal mintegy 75 milliárd forintnyi támogatást buktunk.